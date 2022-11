Carroll Hubbard, ancien membre du Congrès du Kentucky, est mort à 85 ans

PADUCAH, Ky. (AP) – L’ancien représentant américain Carroll Hubbard du Kentucky, qui a servi neuf mandats à la Chambre et a acquis la réputation de gestes de gentillesse discrets avant que sa carrière n’implose dans un scandale bancaire, est décédé. Il avait 85 ans.

Hubbard est décédé samedi dans un établissement de soins infirmiers à Paducah, a déclaré la maison funéraire Byrn à Mayfield.

Hubbard était un démocrate élu au Sénat du Kentucky en 1967 à l’âge de 30 ans et y a servi jusqu’en 1974, date à laquelle il a été élu au Congrès du 1er district du Kentucky. Il est resté à la Chambre pendant 18 ans mais a perdu sa candidature pour un 10e mandat en 1992 à la suite du scandale bancaire de la Chambre.

Hubbard a été condamné à une peine de prison en 1994 et a purgé plus de deux ans après avoir plaidé coupable à des accusations de complot et d’entrave à la justice.

Il a été radié du barreau en raison de la condamnation mais finalement réintégré, puis radié à nouveau en 2020 après avoir menti sous serment et pratiqué sans permis alors qu’il était suspendu.

Hubbard a fait trois tentatives à partir de 2006 pour remporter le siège du Sénat de l’État où il a commencé sa carrière politique, mais a échoué à chaque fois.

L’avocat de Mayfield, Dennis Null, a déclaré au Courier Journal que Hubbard avait envoyé des cartes aux électeurs pour marquer leurs anniversaires et mariages.

“Il y a toutes sortes d’histoires sur lui faisant des actes de gentillesse pour les gens”, a déclaré Null, qui a autrefois pratiqué Hubbard et l’a ensuite défendu devant le tribunal.

Il a même aidé à faire entrer le père de Null au MD Anderson Cancer Center de Houston. Ce faisant, Null a déclaré que Hubbard avait prolongé la vie de son père.

Mais Null a déclaré que Hubbard souffrait d’un manque de jugement et s’entourait de “oui-oui”.

Les funérailles de Hubbard sont fixées à 11 heures samedi au salon funéraire.

The Associated Press