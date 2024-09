Carroll Dawson, entraîneur adjoint et directeur général légendaire des Rockets, décède à 86 ans

L’ancien entraîneur adjoint et directeur général des Houston Rockets, Carroll Dawson, est décédé à l’âge de 86 ans, a annoncé l’équipe lundi.

La cause de son décès n’a pas été divulguée.

Dawson, connu sous le nom de « CD », a passé près de trois décennies avec les Rockets de 1980 à 2007, en tant qu’entraîneur adjoint sous Del Harris et en travaillant avec Bill Fitch, Don Chaney et Rudy Tomjanovich avant de passer à la direction en 1996. Il reste la seule personnalité de l’histoire de la franchise à avoir servi d’assistant lors de chacune de leurs quatre finales NBA, notamment lors des championnats consécutifs de 1994 et 1995.

« Bien que les contributions de CD au basket-ball aient été remarquables, c’est son caractère qui s’est vraiment démarqué », ont déclaré les Rockets dans un communiqué. « Son esprit optimiste, son humour contagieux et sa nature bienveillante nous manqueront profondément. Nous sommes fiers que l’héritage de CD soit à jamais honoré avec sa bannière accrochée aux chevrons du Toyota Center, aux côtés de nos autres légendes des Rockets. »

La famille des Rockets pleure la perte de son ancien entraîneur et directeur général bien-aimé, Carroll Dawson, affectueusement surnommé « CD ». Pendant près de trois décennies, CD a été la pierre angulaire de notre organisation, contribuant à façonner la carrière de stars comme Hakeem Olajuwon et Ralph Sampson.… pic.twitter.com/U0iE3EIET1 — Houston Rockets (@HoustonRockets) 9 septembre 2024

En tant qu’assistant, Dawson s’est forgé une réputation dans la ligue pour son travail de développement de grands joueurs, en travaillant en étroite collaboration avec des membres du Hall of Fame comme Elvin Hayes, Hakeem Olajuwon, Ralph Sampson et Moses Malone. Ses compétences en matière de développement des joueurs se sont transposées dans son rôle de directeur général, chargé de la gestion quotidienne du département de recrutement des Rockets.

Dawson a constamment cherché des moyens d’améliorer l’effectif, réalisant avec succès des échanges pour des joueurs comme Scottie Pippen, Charles Barkley, Cuttino Mobley et Tracy McGrady, ainsi que la sélection de Yao Ming en 2002. En 2007, Dawson a embauché Daryl Morey comme successeur.

Cette année-là, les Rockets ont accroché une bannière avec les initiales « CD » aux chevrons du Toyota Center pour honorer le travail de Dawson avec la franchise.

Mais l’influence de Dawson ne se limite pas à la NBA. Il a également joué un rôle déterminant dans la construction des Houston Comets, quatre fois championnes de la WNBA, qui restent encore aujourd’hui la franchise WNBA la plus performante de tous les temps. En tant que vice-président exécutif de l’organisation, Dawson a joué un rôle monumental dans la signature des légendes de la WNBA Tina Thompson, Cynthia Cooper et Sheryl Swoopes, ainsi que dans l’embauche de l’entraîneur Van Chancellor.

« J’ai la chance d’avoir l’opportunité de connaître et de travailler avec (Dawson) », a déclaré le directeur général des Rockets, Rafael Stone. L’Athlétique « C’est une légende des Houston Rockets et quelqu’un dont j’ai beaucoup appris, notamment sa capacité à utiliser l’humour pour faire passer son message et se connecter avec les gens. C’est une qualité intemporelle que peu de gens possèdent et c’était cool d’avoir la chance de l’observer. »

