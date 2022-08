Carroll County Youth in Agriculture organisera une vente aux enchères de bétail – Shaw Local

MILLEDGEVILLE – La Fondation Carroll County Youth in Agriculture organisera une vente aux enchères de bétail et de petits animaux à 19 h le 8 août, au Carroll County Fairgrounds, 28374 Milledgeville Road.

Les membres 4-H et FFA vendront aux enchères des bouvillons, des lapins, des porcs, des chèvres, un panier de produits laitiers et un panier de volaille. La volaille vivante ne sera pas vendue aux enchères cette année en raison de la grippe aviaire. Des produits de boulangerie, un panier de viande et cinq paniers de crème glacée seront également en vente lors de la vente aux enchères.

La vente aux enchères sera menée par les services d’enchères publiques du commissaire-priseur Lenny Bryson. La vente aux enchères sera également diffusée en direct sur WCCI 100.3 FM.