Carrière terminée ? La chauve-souris silencieuse de Manish Pandey a des fans furieux qui crient avec des mèmes

« Est-ce la dernière fois que nous voyons Manish Pandey jouer pour Team India dans ODI? » C’était un sentiment commun partagé par de nombreux fans de cricket déçus qui ont vu le batteur intermédiaire Manish Pandey échouer une fois de plus dans le format 50-overs, ce dans le 3e et dernier match d’une journée contre le Sri Lanka vendredi. Pandey, qui a marqué respectivement 26, 37 et 11 dans la série maintenant terminée, est sous le scanner depuis un certain temps maintenant. Les spéculations que la tournée au Sri Lanka pourrait être son dernier passage dans le format limité était répandu avant même qu’il ne soit rembourré pour la série et l’ait finalement terminé avec une série de départs qu’il n’a pas réussi à convertir en gros chiffres.

Conscients du potentiel de Pandey, les fans craignaient de voir ce qui pourrait être le dernier de lui, en particulier à un moment où Suryakumar Yadav, Ishan Kishan, Sanju Samson, entre autres, se battent constamment pour la place dans le XI. Beaucoup d’autres, cependant, n’étaient pas si gentils avec lui.

Et cela pourrait être la fin de Manish Pandey dans les ODI.— Prithvi (@Puneite_) 23 juillet 2021

26(40), 37(31), 11(19) de Manish Pandey dans la série, avec Iyer, Pant, KL Rahul, Suryakumar Yadav disponibles, il ne sera pas facile pour Manish de revenir bientôt au format ODI .— Jean. (@CricCrazyJohns) 23 juillet 2021

Notamment, Pandey a fait de bons débuts pour l’Inde en écrasant 71 livraisons du numéro 5 contre le Zimbabwe à Harare en juillet 2015. Il a produit un superbe invincibilité de 104 livraisons sur seulement 81 livraisons du numéro 4 dans une course-poursuite record de 331 contre l’Australie au SCG au début de 2016 – dans ce qui n’était que sa troisième sortie pour l’Inde avec la batte.

Après un départ splendide, le parcours ODI de Pandey n’a pas réussi à décoller et il n’a pas produit une seule performance gagnante avec la batte pour l’Inde pour le reste de sa carrière.

Pour en savoir plus sur les statistiques et le parcours ODI de Pandey (jusqu’à présent), voici une lecture rapide pour vous.

