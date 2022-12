Carrière de Kirstie Alley : ce qu’il faut savoir sur l’actrice emblématique

L’actrice emblématique Kirstie Alley est décédée des suites d’une bataille contre le cancer du côlon, selon son représentant via le magazine People. Elle avait 71 ans.

Sa mort a été confirmée le 5 décembre par ses enfants, William “True” et Lillie Parker, car ils ont révélé que leur mère bien-aimée n’avait “découvert que récemment” la maladie.

“Nous sommes tristes de vous informer que notre mère incroyable, féroce et aimante est décédée après une bataille contre le cancer, découverte récemment”, a déclaré un communiqué publié par ses enfants sur son compte Twitter officiel.

“Elle était entourée de sa famille la plus proche et s’est battue avec une grande force, nous laissant la certitude de sa joie de vivre sans fin et de toutes les aventures qui l’attendaient.”

Alley est devenue célèbre pour son rôle d’évasion en tant que Rebecca Howe dans la sitcom “Cheers” de la fin des années 80, remportant un Emmy Award et un Golden Globe.

“Aussi emblématique qu’elle était à l’écran, elle était une mère et une grand-mère encore plus incroyables. Nous sommes reconnaissants à l’incroyable équipe de médecins et d’infirmières du Moffitt Cancer Center pour leurs soins.

“Le goût et la passion de notre mère pour la vie, ses enfants, ses petits-enfants et ses nombreux animaux, sans parler de sa joie éternelle de créer, étaient inégalés et nous laissent inspirés pour vivre la vie pleinement comme elle l’a fait.”

La déclaration se terminait ainsi : “Nous vous remercions pour votre amour et vos prières et vous demandons de respecter notre vie privée en ces temps difficiles. Toujours avec amour, True et Lillie Parker.”

Voici quelques choses à savoir sur la défunte actrice.

KIRSTIE ALLEY AU FIL DES ANNÉES

Présentation d’Hollywood

Après s’être convertie à la Scientologie avant de devenir une grande actrice, Alley a fait ses débuts en 1982 sur “Star Trek II : Wrath of Khan” en jouant Saavik.

En 1983, Alley a épousé son premier mari Parker Stevenson.

Elle a adopté ses deux enfants avec Stevenson.

Elle et Stevenson ont décidé de se séparer et ont finalisé leur divorce en 1997. L’ex-mari d’Alley lui a rendu hommage sur son Instagram après sa mort en écrivant : “Je suis tellement reconnaissant pour nos années ensemble, et pour les deux enfants incroyablement beaux et maintenant les petits-enfants qui nous avons. Tu vas nous manquer.

Ascension vers la gloire

Au milieu des années 80, Alley a joué dans un certain nombre d’émissions et de films, dont “A Bunny’s Tale”, “Infidelity” et “Prince of Bel Air”.

En 1987, Alley a remplacé Shelley Long dans la sitcom à succès “Cheers”, dans laquelle elle a joué le rôle de Rebecca Howe.

Pendant son passage dans la série, Alley a également joué aux côtés de John Travolta dans “Look Who’s Talking”, en 1989. Elle a également joué dans les deux suites du film.

En 1991, l’actrice bien-aimée a remporté son premier Emmy pour son travail sur “Cheers”.

Les co-vedettes de feu l’actrice Ted Danson et Rhea Perlman lui ont rendu hommage dans des déclarations à Fox News Digital.

“Je suis si triste et si reconnaissante pour toutes les fois où elle m’a fait rire. J’envoie mon amour à ses enfants. Comme ils le savent bien, leur mère avait un cœur d’or. Elle va me manquer”, a déclaré Danson.

Trois ans plus tard, en 1994, Alley a remporté son deuxième Emmy Award pour “David’s Mother”.

Le travail d’Alley a été très apprécié et reconnu car elle a reçu sa propre étoile sur le Hollywood Walk of Fame l’année suivante.

En 1997, Alley a été reconnue pour son travail sur la série dramatique policière “The Last Don” et a reçu une autre nomination aux Emmy Awards.

Elle a ensuite joué le rôle principal de la sitcom NBC, “Veronica’s Closet”, aux côtés de Kathy Najimy de 1997 à 2000.

La carrière de Kirstie dans les années 2000

Tout au long des années 2000, Alley a travaillé sur un certain nombre de projets, dont “Drop Dead Gorgeous”, “Without a Trace”, “While I was Gone”, “Fat Actress” et “Write and Wrong”.

Alley est devenue porte-parole de Jenny Craig de 2004 à 2008. En utilisant le service, Alley a affirmé avoir perdu 75 livres, mais a déclaré avoir repris 83 livres lorsqu’elle a cessé d’utiliser le produit.

En 2010, Alley a fondé Organic Liason et a affirmé avoir perdu 100 livres à cause du produit. Elle a été poursuivie pour publicité mensongère et a réglé le procès pour 130 000 $.

Après s’être installée, Alley est apparue dans la saison 12 de “Dancing with the Stars” et a été jumelée avec le danseur professionnel Maksim Chmerkovsky. Le duo a terminé la compétition à la deuxième place.

Chmerkovskiy a rendu hommage à son ancien partenaire de danse sur son Instagram alors qu’il réfléchissait à leur amitié, affirmant qu’Alley était “l’une des personnes les plus uniques que j’aie jamais rencontrées et facilement l’un des moments les plus brillants de ma vie personnelle et professionnelle”.

Les projets finaux de Kirstie et dont on se souvient

En 2013, Alley a recommencé à jouer dans sa sitcom TV Land de courte durée, “Kirstie”. Il a été diffusé pendant 12 épisodes.

Un an plus tard, Alley a annoncé qu’elle s’associait à nouveau à Jenny Craig, affirmant plus tard que cela l’avait aidée à perdre 50 livres.

Alley est devenue grand-mère en 2016, lorsque son fils a accueilli son propre fils.

Deux ans plus tard, Alley a recommencé à jouer dans une arche de 10 épisodes dans “Scream Queens” de Ryan Murphy.

Elle a ensuite participé à plusieurs émissions de compétition telles que “Celebrity Big Brother” en 2018 – terminant à la deuxième place, et “The Masked Singer”, en tant que “Baby Mammoth” de Team Cuddly en 2022.

Le dernier crédit d’acteur d’Alley est le téléfilm “You Can’t Take My Daughter”.

John Travolta Jamie Lee Curtis et d’autres stars d’Hollywood se sont rendus sur les réseaux sociaux pour pleurer la perte de l’actrice emblématique.

