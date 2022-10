Carrière à Manchester United, Coupe du monde en ligne pour Van de Beek

En octobre 2018, Donny van de Beek, âgé de seulement 21 ans, était titulaire pour l’Ajax contre le Bayern Munich à l’Allianz Arena. À la fin de cette saison, il avait marqué 17 buts depuis le milieu de terrain, dont l’un en demi-finale de la Ligue des champions à Tottenham Hotspur. Quelques semaines plus tard, il a joué contre l’Angleterre et le Portugal alors que les Pays-Bas terminaient deuxième de la Ligue des Nations et en 2020, il s’était mérité un transfert de 45 millions d’euros à Manchester United.

Mais plutôt que la prochaine étape d’une carrière qui jusque-là n’avait cessé de se renforcer, son déménagement à Old Trafford a déclenché un déclin si prononcé que lorsque l’entraîneur-chef Louis van Gaal nomme son équipe néerlandaise pour la Coupe du monde 2022, il a gagné il n’y a aucune question sur la raison pour laquelle Van de Beek n’est pas inclus.

Le milieu de terrain s’est fait dire par Van Gaal qu’il devait “commencer à jouer” après avoir été initialement exclu de l’équipe nationale il y a plus d’un an et maintenant blessé, ainsi qu’en disgrâce, il y a peu de chances que cela se produise avant le tournoi. commence au Qatar le mois prochain.

Il a atteint le point où Van de Beek a été radié par la plupart des fans de United comme une autre mauvaise signature. On espérait cet été que la nomination de son ancien manager à l’Ajax, Erik ten Hag, pourrait relancer sa carrière à Manchester. Mais Van de Beek a trouvé des opportunités tout aussi difficiles à trouver sous le nouveau patron de United que sous ses prédécesseurs Ole Gunnar Solskjaer et Ralf Rangnick. Jusqu’à présent cette saison, il a joué 19 minutes de football et s’exprimant la semaine dernière, Ten Hag a déclaré que le joueur de 25 ans devrait d’abord impressionner à l’entraînement avant d’être considéré pour une place dans l’équipe.

“Il a eu une blessure musculaire”, a déclaré Ten Hag après la victoire en Ligue Europa contre Omonia Nicosia. “Donc, cela prend quelques semaines. Il est maintenant de retour sur l’herbe d’entraînement, donc il est à l’extérieur pour faire son travail mais toujours individuel, il ne retourne pas à l’entraînement en équipe. Nous devons donc attendre ce moment.”

Van de Beek s’est habitué à attendre. Après son arrivée à United en provenance de l’Ajax, il a fallu plus de deux mois à Solskjaer pour lui faire confiance avec un départ en Premier League lors d’une victoire 3-2 à Southampton. Il a été choisi pour le prochain match de championnat contre West Ham mais, après avoir été remplacé à la mi-temps au stade de Londres, il a dû attendre mai pour entamer un autre match de Premier League contre Leicester à Old Trafford.

Le traitement réservé par Solskjaer à un joueur qui figurait sur la liste des 30 finalistes pour le Ballon d’Or en 2019 a soulevé des questions quant à savoir si le Norvégien avait jamais tenu à l’avoir au club. Van de Beek a été signé à un moment où United subissait des pressions pour un manque d’ambition sur le marché des transferts et ils ont pu conclure un accord rapidement après l’échec d’un projet de transfert au Real Madrid.

Donny van de Beek est sous pression pour se produire à Man United. Graham Denholm/Getty Images

Membre populaire de l’équipe, son manque de temps de jeu a déconcerté certains de ses coéquipiers, qui tenaient régulièrement à le mettre en avant dans leurs publications sur les réseaux sociaux chaque fois qu’il apportait une contribution clé à l’entraînement ou aux matchs.

Un transfert de prêt à Everton en janvier a été interrompu par une blessure à la cuisse, mais la nomination de Ten Hag à United cet été a été considérée comme un nouveau départ avec un entraîneur qui avait tiré le meilleur parti de lui à l’Ajax. Ten Hag a d’abord déclaré qu’il était “impatient” de travailler avec son ancien joueur, mais il n’a pas tardé à émettre un avertissement.

“Moi, en tant que manager, et le personnel d’entraîneurs autour de lui peuvent tout faire pour créer les bonnes conditions afin qu’il puisse performer, mais au final, le joueur doit le faire par lui-même”, a-t-il déclaré lors de la tournée de pré-saison de United en Thaïlande et en Australie. “C’est la même chose pour chaque joueur, il doit le faire lui-même. Ils doivent assumer la responsabilité de leur performance. Donny en a la capacité. Je l’ai vu, mais il doit faire ses preuves.”

Ten Hag insiste sur le fait que “les chances viendront” au cours d’une saison mouvementée en quatre compétitions, mais il devient de plus en plus probable que Van de Beek devra quitter le club, soit en janvier, soit l’été prochain, pour remettre sa carrière sur les rails.

Des sources ont déclaré à ESPN que Leicester City était l’une des personnes intéressées, mais Van de Beek a un contrat à Old Trafford jusqu’en 2025, avec l’option d’une autre année, et United voudrait une sorte de retour sur les frais de 45 millions d’euros qu’ils ont payés juste deux ans. depuis.

Toujours à seulement 25 ans, il est encore temps de prouver qu’il peut être le même joueur qui a éclaté à l’Ajax. Mais le temps est déjà écoulé sur ses chances de disputer la Coupe du monde et le temps presse pour son avenir à United.