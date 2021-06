Carrie vue pour la première fois depuis son mariage avec Boris Johnson lors d’une cérémonie secrète à Westminster

CARRIE Johnson a été vue pour la première fois depuis son mariage avec Boris lors d’une cérémonie secrète le mois dernier.

Le couple s’est marié lors d’une cérémonie privée à la cathédrale de Westminster fin mai, avant de retourner dans le jardin No10 pour une réception.

Carrie a été vue en public pour la première fois depuis son mariage aujourd’hui alors qu’elle se promenait à Westminster Crédit : LNP

La nouvelle épouse du PM portait une robe à fleurs verte et des tons sombres Crédit : LNP

Le couple a organisé une réception à échelle réduite dans le jardin à l’arrière de Downing Street, avec des chansons autour d’un feu de camp et un thé de l’après-midi pour les invités.

Le couple, qui partage Wilfred, âgé d’un an, devrait célébrer avec une fête exceptionnelle l’été prochain, avant de partir en lune de miel officielle.

Le couple a fait une courte pause « mini lune » après leur mariage dans un lieu non divulgué au Royaume-Uni – qui serait au bord de la mer.

Il a été le premier Premier ministre à se marier en fonction depuis près de 200 ans et est le premier Premier ministre catholique de Grande-Bretagne.

Hier, le Premier ministre a prétendu être un « très, très mauvais chrétien » – juste une semaine après s’être marié pour la troisième fois dans une cathédrale catholique romaine.

Le Premier ministre, 56 ans, qui a divorcé deux fois, a déclaré: « Le christianisme a beaucoup de sens pour moi ».

Cela est venu malgré une réaction enflammée du Premier ministre autorisé à se marier à la cathédrale de Westminster.

Les fidèles ont exprimé leur incrédulité qu’il ait été autorisé à se marier pour la troisième fois dans un cadre aussi prestigieux – car ses deux noces précédentes n’étaient pas considérées comme légales aux yeux des catholiques.

C’est l’une des premières fois que M. Johnson parle ouvertement de sa religion et garde généralement des questions personnelles comme la foi près de sa poitrine.

Il a déclaré à The Atlantic : « Le christianisme est un système éthique superbe et je me considérerais comme une sorte de très, très mauvais chrétien.

« Aucun manque de respect envers les autres religions, mais le christianisme a beaucoup de sens pour moi. »

En 2015, il a déclaré qu’il serait « prétentieux » de dire qu’il était un « chrétien sérieux et pratiquant ».

Le Premier ministre, qui a été baptisé mais a ensuite dénoncé son catholicisme en étant confirmé dans la foi anglicane, a épousé sa fiancée Carrie, qui a pris le nom de M. Johnson.

Boris et Carrie se sont mariés lors d’une cérémonie secrète Crédit : LNP

Carrie et Boris dans le jardin No10 après leur mariage le 30 mai Crédit : twitter.com

La mariée portait une superbe robe blanche empruntée et des fleurs dans les cheveux Crédit : PA