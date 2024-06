Carrie Underwood tombe de la scène à la fin d’un concert en Caroline du Sud

Carrie Underwood a terminé son concert ce week-end en chantant des morceaux sous la pluie – mais la fin a été encore plus dramatique alors qu’elle quittait la scène… parce qu’elle est tombée.

Même si c’était un spectacle… il y avait autre chose qui a attiré l’attention des fans alors que Carrie quittait la scène – et ce serait sa chute, apparemment difficile. Encore plus fou, c’est le fait que cela a été filmé… et nous avons mis la main sur les images.