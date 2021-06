Carrie Underwood, Taylor Swift et autres grands moments

Carrie Underwood : reine des CMT Music Awards ?

Parait à peu près juste.

Pour la neuvième fois de sa carrière et la huitième depuis 2010, Underwood a remporté le premier prix — Vidéo de l’année — aux CMT Music Awards annuels. Gagnant pour « Hallelujah », sa collaboration avec John Legend, elle a accepté le trophée mercredi soir à Bridgestone Arena à Nashville, Tennessee, où le spectacle est revenu un an après que COVID-19 a fait dérailler les cérémonies de remise de prix « normales ».

Dans son discours d’acceptation, Underwood a félicité les électeurs – les fans de musique country.

« Fans, merci beaucoup, fans », a déclaré Underwood en acceptant le prix voté par les fans. « Vous êtes la raison pour laquelle nous sommes tous ici, à faire ce que nous faisons, à faire ce que nous aimons. Faire des clips vidéo. »

Qu’est-ce qui s’est passé d’autre pendant le spectacle? Lisez les meilleurs moments, des collaborations de stars à une légende country méconnue qui lui est due et des voyages à la ferme Bonnaroo.

Kane Brown, Kelsea Ballerini et Gabby Barrett

Underwood n’était pas le seul à avoir des raisons de sourire à Bridgestone Arena. Le co-animateur Kane Brown a quitté le centre-ville de Nashville en tant qu’artistes les plus primés de l’année aux CMT Music Awards.

Brown a remporté le prix de la vidéo masculine de l’année pour son single « Worship You » et de la vidéo collaborative de l’année pour le duo de Chris Young « Famous Friends ».

« C’est le plus nerveux que j’ai été de toute la nuit », a déclaré Brown alors qu’il remportait son prix pour la vidéo masculine de l’année.

Le jeune homme de 27 ans a centré son discours sur la famille – non seulement sa femme, Katelyn Jae, et leur fille, Kingsley Rose, mais aussi « ma famille qui travaille pour moi, tout le monde dans la musique country et tous les fans ».

La co-animatrice pour la première fois Kelsea Ballerini est également devenue une première lauréate du CMT. Sa collaboration avec la pop star Halsey dans l’émission de l’année dernière – « The Other Girl » – a été nommée Performance CMT de l’année.

« Après cette performance de l’année dernière, il y a eu beaucoup de discussions (sur) catégoriquement dans quel genre cette chanson correspondait ou ne correspondait pas », a déclaré Ballerini depuis la scène. « Et le fait que vous ayez voté pour la performance gagnante me dit que vous savez où sont mes racines et que vous savez qui je suis. Cela me dit aussi que vous entendez la musique comme de la musique. … Vous aimez quand les gens repoussent les limites et explorent leur art. Et alors que je fais un nouveau disque, cela signifie le monde absolu pour moi. »

La nouvelle venue country et ancienne d' »American Idol » Gabby Barrett faisait également partie d’une vague de gagnants pour la première fois, remportant la vidéo féminine de l’année pour « The Good Ones ».

Linda Martell obtient son dû

Linda Martell, une pionnière de 80 ans – qui en 1969 a été la première femme noire solo à chanter au Grand Ole Opry – a été reconnue depuis longtemps lorsque CMT lui a décerné le prix annuel Equal Play.

En 1970, Martell a sorti son premier album, « Color Me Country », y compris le premier single « Color Him Father » – qui a culminé au n ° 22 du palmarès Billboard Hot Country Songs, le classement le plus élevé d’une femme noire dans l’histoire des palmarès. .

Mais son temps sous les projecteurs a été de courte durée. Martell a pris sa retraite du monde de la musique country au milieu des années 1970.

Bien que sous-reconnu, Martell n’a pas été oublié. La nouvelle vague d’artistes noirs de la musique country – dont Mickey Guyton et Brown – a chanté ses louanges, et Rissi Palmer a nommé son émission Apple Music Country « Color Me Country » en son honneur.

L’émission a rendu hommage à Martell avec un montage vidéo mettant en vedette Palmer, Underwood, Rhiannon Giddens, Darius Rucker et la première lauréate d’Equal Play Jennifer Nettles; Guyton a remis le prix à Martell, qui l’a accepté plus tôt cette semaine en provenance de Caroline du Sud.

« Entendre Linda chanter montre très clairement qu’elle avait tout le talent pour être une grande star, mais sa carrière a été écourtée pour une seule raison : la couleur de sa peau », a déclaré Guyton, ajoutant : « L’égalité de jeu est cruciale donc le la prochaine génération de femmes, comme Linda, peut s’épanouir dans cette industrie. »

Guyton a poursuivi: « Je ne serais pas ici aujourd’hui sans vous, et aucun de nous ne serait là sans. Alors merci, merci, merci. »

ELLE tue avec Chris Stapleton

Les collaborations ont occupé le devant de la scène alors que la musique country passait au rock, à la pop et à la soul lors du spectacle de mercredi soir.

L’auteure-compositrice-interprète primée aux Grammy Awards HER a fait appel à Chris Stapleton pour une interprétation exceptionnelle de la chanson « Hold On » de l’ancien, qui a vu les artistes échanger des coups de guitare et partager des lignes dans le refrain montant.

Plus tôt dans l’émission, Ballerini et Paul Klein du groupe de rock alternatif LANY ont partagé les débuts télévisés du duo « I Quit Drinking ». Guyton a rejoint le nouveau venu Breland pour une interprétation de son single « Cross Country » avant d’accueillir l’impératrice de la soul Gladys Knight pour chanter « Friendship Train », un moment fort du spectacle.

Et, bien sûr, des artistes country se sont affrontés sur scène. Miranda Lambert, Jack Ingram et Jon Randall ont emmené les téléspectateurs au bord du camp pour une photo de « Tequila Does »; l’émission a voyagé à Harlinsdale Park à Franklin pour « Getting Over Him » ​​avec Lauren Alaina et Jon Pardi; et Young ont rejoint Brown pour clôturer le spectacle avec « Famous Friends ».

En bas dans la ferme

Comme l’année dernière, les CMT Music Awards ont emmené les téléspectateurs dans un voyage musical à travers le Middle Tennessee – y compris une poignée de performances du Great Stage Park, AKA the Bonnaroo Farm, à Manchester.

Des images de drones ont montré la vaste ferme alors que Chris Stapleton a interprété une interprétation rugissante du morceau de 2020 « Arkansas ». Le spectacle est revenu à Manchester pour une collaboration des frères Osborne et Dierks Bentley de la confiture décontractée de ces derniers « Lighten Up » (avec une scène pleine de souvenirs de Roo) avant de faire un dernier voyage à Coffee County pour une collaboration avec Underwood et Christian Outfit BESOIN DE RESPIRER.

Autour de Nashville, le spectacle a emmené les téléspectateurs au sommet de 5th + Broadway pour des performances de Luke Combs et Luke Bryan, respectivement, ainsi que du bar sur le toit de Midtown White Limozeen pour un medley mémorable « Lady Like » / « Like That » d’Ingrid Andress et de l’artiste pop JP Saxe.

Victoire hors champ de Taylor Swift

Quiz, Swifties : Quand Taylor Swift a-t-elle remporté un CMT Music Award pour la dernière fois ?

Réponse : En 2011, elle a remporté le prix de la vidéo de l’année pour son single « Mine » à l’époque de « Speak Now » (qui d’autre se souvient que Swift avait chanté dans une forêt de souvenirs pendant la vidéo ? Throwback !).

Swift est revenue dans la colonne des gagnants – quoique virtuellement – mercredi soir, remportant le prix du « Meilleur film familial » pour sa vidéo attachante « The Best Day (Taylor’s Version) ». Les fans ont voté pour la catégorie via les médias sociaux, et CMT a annoncé un gagnant mercredi en ligne avant le spectacle.

« JE T’AIME MAMAN », a tweeté Swift mercredi après avoir remporté le prix.