Carrie Underwood semble « méconnaissable » sur de rares photos avec son mari

Carrie Underwood a abandonné ses paillettes et ses franges emblématiques au profit de cuissardes et d’un sweat à capuche pour une aventure en plein air qui a laissé certains fans perplexes.

Le samedi 14 septembre, l’actrice de 41 ans a partagé sur Instagram un carrousel de photos de son voyage de pêche à la mouche dans le Montana. Sur une série de 12 photos, on peut voir Carrie avec son mari, Mike Fisher, et posant seule avec ce qui est présumé être ses prises du jour.

Bien qu’il soit irréaliste de penser que la chanteuse de « All-American Girl » vit chaque jour de sa vie habillée à la perfection avec un visage entièrement maquillé et des strass à profusion, de nombreux fans ont été choqués par son apparence plus décontractée.

« Je pense qu’elle est géniale mais, honnêtement, je ne la reconnais pas. Elle est et a toujours été si naturellement belle », a demandé un fan. « Elle a l’air différente. Elle est toujours absolument magnifique ! Est-ce qu’elle s’est fait refaire les dents ? Je ne la rabaisse pas, je me demande juste », a demandé un autre fan.

En attendant, certains ont trouvé que le nouveau look de Carrie était une bouffée d’air frais. « Des photos comme celles-ci montrent à quel point tu es magnifiquement terre-à-terre ! Une vraie fille de la campagne », s’est exclamé un fan. « C’est la Carrie Underwood que j’aime voir », a écrit quelqu’un d’autre. « Cette femme adulte peut-elle poster sans que quelqu’un ne commente son apparence ? Vous devez vous soucier de vous-même et non des dents de Carrie Underwood. Mon Dieu », a ajouté un autre fan.

Même si la manière dont Carrie choisit de s’habiller ou de mettre en valeur son visage ne regarde personne, certains fans n’ont pas manqué de rappeler aux autres la terrible chute de la chanteuse en novembre 2017. Alors qu’elle promenait ses chiens, Carrie a raté une marche et est tombée la tête la première, se cassant le poignet et nécessitant plus de 40 points de suture pour réparer les dommages à l’intérieur et à l’extérieur de sa bouche. Après l’incident, la star de la country a admis que sa confiance en elle en avait pris un coup.

Alors, peut-être qu’avant de juger immédiatement, les fans pourraient bénéficier d’un peu de compassion avant la section commentaires.

