Carrie Underwood se fait tatouer sentimentalement avec ses belles-sœurs lors d’un voyage entre filles en Floride : « Je vous aime mesdames !!! »

Carrie Underwood a montré la nouvelle encre sentimentale qu’elle a obtenue lors d’un voyage entre filles avec ses belles-sœurs à Destin, en Floride.

La star country de 40 ans s’est rendue sur Instagram jeudi pour partager des images de ses vacances, y compris une photo sur laquelle elle a été vue en train de se faire tatouer une délicate marguerite sur son avant-bras avec ses belles-sœurs.

« Sœurs… pas de sang… mais sœurs quand même », a écrit Underwood dans la légende de son message.

Elle a poursuivi : « Dieu nous a vraiment montré une grande faveur en nous mettant tous ensemble. Ces dames sont fortes, gentilles et fidèles et je suis si heureuse de pouvoir vivre avec elles !!! »

« C’est vrai que tu ne choisis pas ta famille, mais si je le pouvais, je choisirais exactement ces trois femmes pour être mes belles-sœurs ! De la plage au salon de tatouage, Destin ne savait pas ce qui a frappé Je vous aime mesdames !!! #famille #bienheureuse #bellessoeurs. »

Le hitmaker « Somethin ‘Bad » a été rejoint lors du voyage par Meredith, la sœur du mari d’Underwood, Mike Fisher, ainsi que les épouses de leurs frères Gregory et Rob, par Page six.

Le point de vente a rapporté que les quatre femmes avaient été encrées à Emerald Coast Piercing and Tattoo à Miramar Beach, en Floride.

Underwood a partagé une photo en gros plan du groupe affichant leurs tatouages ​​​​de bras coordonnés qui comprenaient des pochoirs d’oiseaux en vol, une branche fleurie et une étoile.

D’autres photos montraient les dames posant sur un balcon, prenant un verre sur un yacht, rayonnant sur une plage, prenant un bain de soleil et tenant de minuscules coquillages. Le quatuor a également été photographié en train de sourire dans un selfie de groupe et d’attendre ensemble sur un canapé en cuir au salon de tatouage.

L’octuple lauréate d’un Grammy Award a rencontré l’ancienne star de la LNH Fisher en 2008 lors d’une rencontre après l’un de ses concerts.

Le natif du Canada et Underwood ont annoncé leurs fiançailles en décembre 2009 et se sont mariés en juillet 2010. Le couple partage les fils Isaiah, 8 ans, et Jacob, 4 ans.

En juillet 2020, Underwood a célébré son 10e anniversaire avec un message sincère qu’elle a partagé sur Instagram. Elle a mis en ligne côte à côte des photos d’elle-même et de Fisher lorsqu’ils étaient de jeunes enfants et une photo d’eux ensemble.

« Hé vous deux enfants fous. Croyez-le ou non, un jour vous deviendrez tous les deux (légèrement) moins maladroits, vous grandirez pour avoir des emplois plutôt sympas, vous vous rencontrerez dans les coulisses d’un concert de filles, tomberez amoureux, mariée, j’ai deux garçons incroyables et je vis heureuse pour toujours ! » le chanteur a jailli dans la légende.

Underwood a poursuivi : « Ces 10 dernières années ont été assez incroyables avec toi, @mfisher1212 ! En voici encore bien d’autres… sans les coupes au bol ! Je t’aime et je remercie le bon Dieu d’avoir réuni ces deux enfants ! JOYEUX ANNIVERSAIRE !! !!!!!!!! »

L’escapade de la native de l’Oklahoma avec ses belles-sœurs survient après la fin de sa tournée « Denim & Rhinestones » en mars. Underwood devrait reprendre son « Reflection: The Las Vegas Residency 2023 » au Resorts World Las Vegas, qui débutera en juin.