Carrie Underwood a révélé qu’elle avait failli avoir un dysfonctionnement embarrassant dans sa garde-robe avant de monter sur scène pour un spectacle lors de sa résidence à Las Vegas, « Reflection ».

La star country de 40 ans a déclaré au magazine People qu’elle avait failli vivre une mésaventure de mode avant une récente représentation au Resorts World Theatre.

« Une fermeture éclair s’est ouverte juste avant que je monte sur scène », a expliqué Underwood. « Heureusement, ma commode a ajouté un gros nœud, et personne n’a vu la différence. De la magie sur scène, les gens. »

L’interprète de « Before He Cheats » a repris son spectacle à succès Sin City en juin avec des représentations jusqu’en décembre, après avoir pris une pause pour sa « Denim & Rhinestones Tour » d’octobre 2022 à mars 2023.

Vendredi, Underwood a lancé l’édition de luxe de son album 2022, « Denim & Rhinestones », qui comprenait six nouvelles chansons, dont les morceaux précédemment publiés « Out of That Truck », « Take Me Out » et « Give Her That ».

La date de sortie de son album prolongé a également coïncidé avec le premier spectacle « Reflection », huit fois lauréat d’un Grammy Award, ce mois-ci.

« Nous sommes de retour ! A ce soir, Las Vegas ! » Underwood a écrit sur Instagram avant son émission de vendredi.

Underwood s’est rendue sur Instagram samedi pour partager un carrousel de photos de sa performance avec la légende : « La nuit dernière, c’était vraiment sympa à @resortsworldlv !!! Une foule tellement géniale ! C’est parti pour le deuxième tour ce soir ! #Vegas #Reflection. »

Le 13 septembre, Underwood a annoncé qu’elle prolongerait sa résidence à Vegas jusqu’en 2024, ajoutant 18 dates supplémentaires au printemps et en été. Elle reviendra le 6 mars avec six spectacles ce mois-là, six spectacles en mai, une exposition personnelle en juin et cinq spectacles en août.

Dans une récente interview avec le magazine Las Vegas, Underwood a exprimé son enthousiasme à l’idée de reprendre « Reflection » et a expliqué pourquoi elle adorait se produire sur place.

« J’ai l’impression que lorsque nous sommes à Resorts World, ce théâtre est tellement génial », a-t-elle déclaré au média.

« Ils ont fait un excellent travail de mise en place ; c’est très facile de voir tout le monde. Pour moi, c’est la meilleure partie. Je vois des visages familiers. Je vois des membres du fan club. Je vois des gens que j’ai déjà rencontrés. Je vois des gens du monde entier dans le public. »

Le mois dernier, Underwood a rejoint Guns N’ Roses lors de sa tournée mondiale 2023, se produisant en première partie lors de trois des arrêts du groupe de rock légendaire.

La set list des gagnants d' »American Idol » comprenait des reprises de succès rock classiques, dont « Bad Reputation » de Joan Jett, « Ace of Spades » de Motörhead et « Rock and Roll » de Led Zeppelin.

« J’étais très nerveuse à l’idée de tout cela parce que ce n’est pas mon public », a admis Underwood dans son interview avec le magazine Las Vegas. « Je n’ai pas fait la première partie depuis très longtemps et je ne le ferais que pour Guns N’ Roses.

« Quand ils nous ont appelé et nous ont dit : ‘Hé, tu veux faire ça ?’ Je me suis dit : « Ouais, tu pourrais me payer en billets. Je vais m’asseoir là-bas, regarder le spectacle et m’amuser. »

Lors de son entretien avec le magazine People, la chanteuse a expliqué que sa plus récente « rencontre mémorable avec des fans » avait eu lieu lors de son passage au sein du groupe.

« J’ai eu l’occasion de jouer quelques concerts avec Guns N’ Roses au Canada, et il y avait des fans qui attendaient à l’aéroport », se souvient-elle. « J’étais sûr qu’ils les attendaient, mais ils étaient là pour moi. »