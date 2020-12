Les stars de la musique country, les acteurs et les experts des médias se sont tournés vers les médias sociaux pour offrir leurs pensées et leurs prières à ceux de Nashville qui ont été touchés par une explosion qui s’est déclenchée le matin de Noël.

Vendredi, un véhicule récréatif a explosé et a secoué la deuxième avenue historique de Nashville, faisant trembler les résidents sur des kilomètres et provoquant des destructions dans plusieurs pâtés de maisons. Les enquêteurs fédéraux et locaux se sont concentrés samedi sur les circonstances qui ont conduit à ce qu’ils appellent un «acte intentionnel».

La police a trouvé ce qu’elle croit être des restes humains mais n’a confirmé aucun décès.

Carrie Underwood, qui vit à Nashville, a tweeté un message de Noël et a remercié les premiers intervenants pour leur travail.

« Joyeux Noël à tous! Et un immense merci à tous les courageux premiers intervenants à Nashville ce matin, » Underwood a écrit.

Russel Crowe tweeté: « Lire sur Nashville. Penser à tous les gens au cœur d’or du grand état du Tennessee ce matin. »

Megyn Kelly a offert ses prières à ceux de Nashville.

« Prières à ceux de Nashville aujourd’hui et à ceux qui sont blessés. Les autorités trouveront les lâches qui ont fait cela, et justice sera rendue », elle a tweeté.

Le chanteur country Chris Young, qui vend plusieurs disques de platine, a partagé une photo de la destruction causée par l’explosion au centre-ville de Nashville,

« Mon cœur est avec tous mes camarades Nashvillians qui ont été touchés par cela … en particulier à Noël », a tweeté Young à côté de la photo.

L’artiste country « Every Little Thing » Carly Pearce a exprimé sa consternation face à la tragédie pendant des vacances.

« J’envoie tout mon amour à Nashville ce matin, » Pearce a tweeté. « Ces vidéos sont absolument terrifiantes. Un acte si horrible, surtout le matin de Noël. »

Little Big Town a également tweeté un message de vacances et a offert ses prières à sa ville natale.

« Joyeux Noël! En ​​pensant à notre belle ville natale que nous aimons tant. Nous sommes plus que reconnaissants envers nos premiers intervenants pour votre dévouement et votre courage, » le groupe a tweeté. « Nos prières et notre amour sont avec tous ceux qui servent notre communauté. »

Contribuant: Yihyun Jeong, Natalie Neysa Alund et Joshua Bote, Nashville Tennessean

Plus:Explosion de Nashville: ce que nous savons de l’explosion du centre-ville le matin de Noël