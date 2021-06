Carrie Underwood et Kane Brown marquent gros

Les lauréats des CMT Music Awards de cette année sont arrivés.

Carrie Underwood a remporté la vidéo de l’année, battant Keith Urban avec P!nk, Kelsea Ballerini et Kane Brown pour le plus grand honneur de la soirée. Gabby Barrett et Brown, aluns d' »American Idol », ont remporté respectivement la vidéo féminine de l’année et la vidéo masculine de l’année, tandis que Little Big Town a triomphé dans la vidéo duo/groupe de l’année. Catégorie.

Ballerini et Brown ont co-animé l’émission, qui a été diffusée mercredi depuis la Bridgestone Arena de Nashville, Tennessee, à 19 h CST sur CMT, MTV, MTV2, Logo, Paramount Network et TV Land.

Voici les gagnants et les nominés des hits nationaux :

Voici pourquoi Lindsay Ell s’est présenté aux CMT Music Awards dans une grande distribution d’argent

Gagnants des CMT Music Awards 2021

Vidéo de l’année

Carrie Underwood avec John Legend – « Alléluia »

Kane Brown – « Beau dans le monde »

Keith Urban avec P!nk – « Un de trop »

Kelsea Ballerini – « le trou dans la bouteille »

Vidéo féminine de l’année

Carly Pearce – « La prochaine fille »

Gabby Barrett – « Les bons »

Kelsea Ballerini – « le trou dans la bouteille »

Maren Morris – « En enfer et retour »

Mickey Guyton – « Le paradis ici »

Miranda Lambert – « S’installer »

Suite:Gabby Barrett a marqué aux Billboard Awards avec trois victoires, mais cette robe en or a volé la vedette

Vidéo masculine de l’année

Chris Stapleton – « Recommencer »

Darius Rucker – « Bières et soleil »

Kane Brown – « Je t’adore »

Luke Bryan – « Down To One »

Luke Combs – « Lovin’ On You »

Thomas Rhett – « Quelle est ta chanson country »

Vidéo duo/groupe de l’année

Frères Osborne – « Toute la nuit »

Dame A – « Comme une dame »

Little Big Town – « Vin, bière, whisky »

Old Dominion – « Ne soyez jamais désolé »

Parmalee et Blanco Brown – « Just The Way »

Runaway June – « Nous étions riches »

Suite:Kane Brown lancera une tournée des arènes de 35 arrêts en octobre. Voir les dates et les numéros d’ouverture

Vidéo révolutionnaire de l’année

Dylan Scott – « Personne »

Hailey Whitters feat. Little Big Town – « Remplir ma tasse »

HARDY – « Donnez au ciel un peu d’enfer »

Lainey Wilson – « Ce qu’un homme devrait savoir »

Mickey Guyton – « Noir comme moi »

Niko Moon – « BON TEMPS (Vidéo à cheval) »

Vidéo collaborative de l’année

Carrie Underwood avec John Legend – « Alléluia »

Chris Young et Kane Brown – « Amis célèbres »

Elle King et Miranda Lambert – « Ivre (et je ne veux pas rentrer à la maison) »

Keith Urban avec P!nk – « Un de trop »

Ryan Hurd avec Maren Morris – « Chasing After You »

Tim McGraw et Tyler Hubbard – « Indivisé »

Meilleure fonctionnalité familiale

Brooke Eden – « Toit ouvrant »

Kane Brown – « Je t’adore »

Luke Combs – « Pour toujours après tout »

Miranda Lambert – « S’installer »

Russell Dickerson – « Home Sweet »

Taylor Swift – « Le meilleur jour (version de Taylor) »

Performance CMT de l’année

Des CMT Music Awards 2020 – Brooks & Dunn et Luke Combs « 1, 2 Many »

Des CMT Music Awards 2020 – Dan + Shay « Je devrais probablement aller au lit »

Des CMT Music Awards 2020 – Jimmie Allen et Noah Cyrus « This Is Us »

Des CMT Music Awards 2020 – Kelsea Ballerini et Halsey « The Other Girl »

Des CMT Music Awards 2020 – Little Big Town « Wine, Beer, Whiskey »

De CMT Crossroads – Nathaniel Rateliff et Margo Price « Twinkle Twinkle »

Suite:Blake Shelton plaisante que son mariage avec Gwen Stefani serait «assez sans classe» s’il était en contrôle

Suite:Blake Shelton était un enregistrement « étourdi » avec Gwen Stefani sur un nouvel album, revient sur « Austin » 20 ans plus tard

Contributeur : Charles Trepany, USA AUJOURD’HUI