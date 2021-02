Carrie Underwood, Dolly Parton et d’autres rendent hommage à Grand Ole Opry

Certaines des stars les plus durables de la musique country ont participé à un hommage spécial NBC au Grand Ole Opry.

Grand Ole Opry: 95 ans de musique country diffusé le dimanche 14 février et animateurs en vedette Blake Shelton et Brad Paisley discuter de l’importance de la vitrine hebdomadaire de la musique country de Nashville, qui a donné un élan clé à la carrière d’innombrables artistes. Interprètes du programme étoilé inclus Carrie Underwood, Dolly Parton et Garth Brooks, parmi beaucoup d’autres.

«Se rendre sur scène au Grand Ole Opry signifie que vous êtes arrivé», a déclaré Blake. «Pour moi, c’était il y a 20 ans que j’ai fait mes débuts à Opry – une nuit que je n’oublierai jamais. Il a poursuivi en disant: «L’Opry est comme une famille».

Après avoir fait ses débuts en tant qu’émission de radio, le Grand Ole Opry a trouvé une résidence permanente avec l’Auditorium Ryman en 1943.

«Les interprètes et les performances qui se sont réunis là-bas sont légendaires», a expliqué Carrie. “L’histoire de la musique s’est déroulée sur cette scène et à travers les ondes, et le Ryman, construit comme un tabernacle gospel, est devenu l’église mère de la musique country.”