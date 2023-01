Carrie Underwood dit qu’elle s’entraîne “pour être forte”, ne se concentre plus sur “une certaine taille”

Carrie Underwood veut avant tout se sentir bien dans sa peau.

La chanteuse country a récemment expliqué comment son état d’esprit envers l’entraînement avait changé au fil des ans. “J’ai l’impression qu’au début de ma carrière, je m’entraînais davantage pour avoir une certaine taille ou m’adapter à une certaine esthétique que je pensais vouloir être”, a-t-elle déclaré au magazine People.

Underwood, 39 ans, qui a commencé sa carrière après avoir remporté “American Idol” à l’âge de 22 ans, a ajouté : “Et maintenant, j’ai l’impression de m’entraîner davantage pour être forte, avoir de l’énergie et de la longévité.”

En tant que mère de deux enfants – elle a des fils Jacob, 3 ans, et Isaiah, 7 ans – il est également important pour Underwood de rester en forme car elle veut être dans leur vie le plus longtemps possible et pouvoir être une présence active tout en ils grandissent.

“C’est vraiment jouer le jeu long, non?” dit-elle. “J’ai beaucoup travaillé et j’ai été frustré parce que ce n’était pas les résultats que je voulais. J’ai l’impression qu’à ce stade de ma vie, vous apprenez vraiment que c’est un mode de vie, c’est un équilibre. C’est globalement Prenant soin de vous.”

Underwood a noté qu’elle n’avait pas nécessairement le temps de suivre un programme d’entraînement régulier à la maison et en mode maman. L’un des avantages d’être en tournée pour Underwood est d’avoir du temps pour s’entraîner et maintenir une routine cohérente.

“Quand je suis à la maison, j’ai l’impression d’être maman. Je fais la lessive, prépare les déjeuners, je nettoie toujours”, a-t-elle expliqué. “Alors quand je suis sur la route et que je vis dans un bus ou dans une chambre d’hôtel, je n’ai pas à faire tout ça, donc ça libère un peu de temps. Mon emploi du temps est encore très réglementé et il y a tout ça choses que je fais, mais mes matinées sont un peu plus flexibles.”

L’interprète de “Cowboy Casanova” prépare actuellement la seconde moitié de sa tournée “Denim & Rhinestones”, qui a débuté en octobre et doit se terminer en mars. La tournée est basée sur le neuvième album studio d’Underwood du même nom, dont le premier single était “Ghost Story”.

Rester en forme aide également Underwood lors de ses concerts. “C’est étonnamment physique d’être sur scène – il y a beaucoup de cardio. Je cours en talons et j’écris honnêtement des chansons que je ne me donne pas le temps de respirer”, a-t-elle partagé.

Et bien qu’elle ait un plan d’entraînement solide pour quand elle est à la maison, Underwood a déclaré qu’elle devait s’adapter sur la route et comprendre ce qu’elle pouvait faire sans son tapis roulant, ses poids, ses bandes et son entraîneur.

“Vous devez travailler beaucoup”, a-t-elle déclaré. “Nous avons une application appelée fit52 que je suis heureux d’avoir dans ma poche sur mon téléphone. Donc, quelqu’un peut me dire quoi faire avec un équipement minimal, car cela dépend de l’hôtel dans lequel nous nous trouvons ou de ce que nous devons travailler avec. Nous faisons juste en sorte que cela se produise quand cela peut se produire et comment cela peut se produire.

La chanteuse a déclaré qu’elle était beaucoup plus en phase avec son corps depuis qu’elle a commencé à faire de sa santé une priorité plutôt que de s’adapter à des vêtements d’une certaine taille.

“Si je commence à me sentir bizarre ou fatigué, c’est comme, quelles cases est-ce que je ne coche pas ? Est-ce que je mange des aliments frits ? Est-ce que je ne bois pas assez d’eau ?” Underwood a expliqué. “Quoi qu’il en soit, je peux généralement identifier ce qui me manque et essayer de corriger cela et me remettre à niveau et être capable d’être à mon meilleur.”

Underwood a récemment participé à un hommage à Loretta Lynn aux CMA Awards 2022, aux côtés de Reba McEntire et Miranda Lambert. Les trois ont chanté certains des plus grands succès de Lynn, notamment “You Ain’t Woman Enough”, “Don’t Come Home A-Drinkin'” et “Coal Miner’s Daughter”.

L’interprète de “Before He Cheats” a fait les choses en grand après avoir remporté “American Idol” en 2005, à la fin de la quatrième saison de l’émission.