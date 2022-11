Carrie Underwood annoncée comme interprète aux CMT Awards 2023 au Texas avec Kelsea Ballerini sur le point de co-animer

De nombreux détails ont été annoncés sur les CMT Music Awards 2023, notamment une interprète, Carrie Underwood, l’une des animatrices, Kelsea Ballerini, et un tout nouvel emplacement à Austin, au Texas.

Ballerini a fait une apparition surprise au “The Denim & Rhinestones Tour” d’Underwood au Moody Center d’Austin, Texas – le lieu des CMT Awards 2023 – pour récompenser Underwood d’une ceinture rose scintillante de style WWE pour honorer ses 25 victoires aux CMT Awards.

Sur scène, Ballerini a également annoncé que les CMT Awards auraient lieu au Moody Center pour la première fois de l’histoire de l’émission. Elle a partagé avec la foule qu’elle reviendrait pour animer le spectacle et a annoncé Underwood comme la première interprète.

CMT MUSIC AWARDS 2022 : LISTE COMPLÈTE DES GAGNANTS

“Austin et Nashville sont deux des plus grandes villes musicales du monde, et nous ne pourrions pas être plus heureux d’annoncer le retour des CMT Music Awards sur CBS qu’avec la co-animatrice Kelsea Ballerini surprenant Carrie Underwood, notre artiste la plus primée, dans au milieu de son incroyable performance live au Moody Center – le lieu exact où nous serons tous de retour exactement dans cinq mois à partir d’aujourd’hui !” Margaret Comeaux, John Hamlin, Leslie Fram et Jason Owen, producteurs exécutifs des CMT Awards, ont déclaré dans un communiqué.

“Nos fans vont vivre une soirée musicale inoubliable avec de nombreuses surprises, alors que Live Music Capital rencontre Music City pour la première fois sur une scène nationale dans ce qui sera une véritable extravagance de musique country”, poursuit le communiqué.

Dans le passé, le spectacle a eu lieu à Nashville, Tennessee.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

“Cet événement aura non seulement un impact financier énorme sur Austin et son industrie du tourisme, mais il présentera également deux des plus grandes marques de musique au monde, Austin en tant que capitale mondiale de la musique en direct et Country Music Television”, a déclaré Tom Noonan, président. et PDG d’Austin CVB, a déclaré dans un communiqué.

Lors des CMT Awards de l’année dernière, Ballerini a été testée positive pour COVID, elle a donc animé l’émission depuis chez elle, tandis que Kane Brown et Anthony Mackie ont repris l’animation en personne.

L’émission des CMT Awards, votée par les fans, sera diffusée en direct le 2 avril 2023 depuis le Moody Center d’Austin.