Carrie Symonds pourrait signer pour Strictly Come Dancing pour aider à rembourser la rénovation d’un appartement de 200000 £ à Downing Street

Les patrons de la BBC complotent pour amener Carrie Symonds à se pavaner Strictly depuis des mois, ont révélé des sources.

Ils la considèrent comme la femme la plus glamour de la politique et un succès infaillible auprès des téléspectateurs du samedi soir.

Et Carrie, 33 ans, pourrait empocher une belle somme pour elle et la rénovation de l’appartement controversé de 200000 £ de Downing Street par le Premier ministre Boris Johnson si elle accepte de participer à l’émission.

Une source a déclaré au Sun ce soir: «Les patrons de la BBC planifient leur line-up dès le début de l’année et Carrie était l’un des premiers noms sur leur liste.

«Strictly est devenue l’émission n ° 1 pour tant de personnalités politiques et Carrie est l’un des plus grands noms – non seulement en tant que meilleure moitié de Boris, mais en tant que militante et militante à part entière.

«L’offre de participer à la prochaine série est là si elle veut l’accepter.

«Son nom fait partie du mélange depuis un certain temps et elle serait une brillante candidate si elle choisissait de participer.»

Carrie est la mère du fils du Premier ministre, Wilf, un aujourd’hui, et la source a ajouté: «Elle est sans doute la femme la plus glamour de la politique.

« Elle a donné à Boris un côté plus personnel et le public britannique semble très intéressé par qui elle est et ce qu’elle a à offrir. »

Les bookers de Strictly commencent à parler des candidats potentiels au début de l’année, avec des questions sur les talents et la disponibilité à partir de mars.

Les contrats sont généralement signés en été, avant le lancement de la série chaque automne.

Parmi les autres valses de Whitehall qui ont concouru pour le trophée Glitterball, citons les conservatrices Ann Widdecombe et Edwina Currie, ainsi que l’ancien chancelier des ombres Ed Balls.

Photographie Mark Pain

Boris Johnson a été critiqué pour la rénovation d’un appartement controversé de 200000 £[/caption]

Carrie a commencé à sortir avec Boris, 56 ans, en 2019.

Cette semaine, ils ont été impliqués dans une rangée sur le financement de la rénovation.

Les PM sont autorisés à dépenser jusqu’à 30000 £ d’argent des contribuables par an pour rénover l’appartement officiel pendant leur séjour à Downing Street.

On prétend que Boris a contracté un prêt de 58000 £ du parti conservateur pour payer des meubles criards et du papier peint en relief à 840 £ le rouleau de l’éco-designer Lulu Lytle.

Surveillance des dépenses, la Commission électorale enquête.

Boris a nié avec fureur tout acte répréhensible en disant: «J’ai couvert les coûts.





«J’ai rempli toutes les conditions que je suis obligé de remplir.»

L’année dernière, Strictly a été remporté par le comique Bill Bailey, 56 ans, et la star pro Oti Mabuse, 30 ans, selon les règles de Covid.

Cette année verra son retour complet avec les juges Shirley Ballas, 60 ans, Craig Revel Horwood, 56 ans, Motsi Mabuse, 40 ans, et Bruno Tonioli, 65 ans.