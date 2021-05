Au milieu du chaos à Downing Street avant le premier verrouillage du coronavirus en Angleterre, la fiancée de Boris Johnson «devenait complètement folle» à propos de la couverture médiatique de leur chien, a affirmé Dominic Cummings.

Le 12 mars 2020, alors que les responsables se démenaient pour concevoir une stratégie de lutte contre Covid-19 et tenaient des réunions de haut niveau sur une action militaire potentielle au Moyen-Orient, l’attention de Carrie Symonds aurait été capturée par une histoire dans Les temps à propos de son animal de compagnie Dilyn.

L’histoire en question, publiée un jour plus tôt, contenait des affirmations selon lesquelles le couple prévoyait de faire reconduire Dilyn une fois que leur bébé serait né parce qu’ils en étaient «fatigués». Mme Symonds a répondu avec colère que la suggestion était «de la merde totale».

M. Cummings a affirmé lors d’une séance de preuves explosives avec des députés mercredi que Mme Symonds avait demandé au bureau de presse de «gérer» la couverture alors même que les ministres et les responsables de la sécurité nationale tentaient de jongler avec la crise sanitaire imminente avec les demandes de la Maison Blanche de Donald Trump pour des bombardements conjoints. en Irak.

L’ancien conseiller du Premier ministre a déclaré que le 12 mars avait commencé par envoyer un texto à M. Johnson à 7 h 48 pour faire pression pour une annonce de verrouillage ce jour-là et «forcer le rythme».

conseillé Le n ° 10 ne nie pas que Boris Johnson envisageait de renvoyer Matt Hancock Boris Johnson a salué le « chaos » de Covid parce qu’il l’a rendu plus populaire, affirme Cummings Test-and-trace retardé par la promesse « stupide » de 100000 tests par jour de Hancock, dit Cummings

Une fois que les dirigeants du pays se sont réunis pour commencer à s’attaquer au Covid-19 ce jour-là, ils ont déraillé, a déclaré M. Cummings.

Il a déclaré aux députés: «Soudainement, les responsables de la sécurité nationale sont entrés et ont dit: ‘Trump veut que nous nous joignions à une campagne de bombardement au Moyen-Orient ce soir’, et nous devons commencer à avoir des réunions à ce sujet toute la journée avec Cobra également.

«Donc, tout ce qui a trait à Cobra ce jour-là sur Covid a été complètement perturbé parce que vous avez eu ces deux séries de réunions parallèles, vous avez fait entrer et sortir les gens de la sécurité nationale pour parler:« Allons-nous bombarder le Moyen-Orient?

«Et puis pour ajouter à cela, cela semble tellement surréaliste que cela ne pourrait pas être vrai, ce jour-là Les temps avait couru une énorme histoire sur le Premier ministre et sa petite amie et leur chien, et la petite amie du Premier ministre était complètement folle de cette histoire et exigeait que le bureau de presse s’occupe de cela.

«Donc, nous avons ce genre de situation complètement insensée dans laquelle une partie du bâtiment disait: ‘Allons-nous bombarder l’Irak?’, Une partie du bâtiment se disputait pour savoir si nous allions ou non mettre en quarantaine ou non. en quarantaine, le Premier ministre fait craquer sa petite amie sur quelque chose de complètement insignifiant.

«Et vous avez toutes ces réunions qui se déroulent en quelque sorte tout au long du 12.»

L’indépendant a contacté le No 10 pour commenter.

Plus tard dans son témoignage, M. Cummings a affirmé que Mme Symonds avait été «désespérée de se débarrasser de moi et de toute mon équipe» à la mi-2020, alors que sa relation avec M. Johnson s’était détériorée.

Lui et le Premier ministre étaient fermement en désaccord sur la manière de gérer le coronavirus et sur les leçons à tirer de la pandémie, a ajouté M. Cummings.

Rapports supplémentaires de l’Association de la presse