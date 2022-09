CARRIE Johnson a partagé un hommage sincère après la mort de la reine – et a révélé un doux geste que le monarque a fait à son fils, Wilf.

Présentant ses respects dans une publication Instagram vendredi, Mme Johnson a déclaré qu’elle ressentait “un énorme sentiment de perte” après la mort de Sa Majesté à 96 ans.

Carrie a partagé une belle photo de la reine avec son bien-aimé Corgis Crédit : Instagram

Carrie a révélé comment la reine avait produit des jouets avec lesquels son fils Wilf pouvait jouer lorsqu’elle et Boris avaient visité Balmoral l’année dernière Crédit : pixel8000

La reine est décédée “paisiblement” à Balmoral jeudi – mettant un terme déchirant à son règne historique de 70 ans.

Carrie, l’épouse de l’ex-Premier ministre Boris Johnson, a écrit: “Je me suis réveillé ce matin en me sentant si triste et avec un si grand sentiment de perte.

“Nous avons eu tellement de chance qu’elle soit notre reine.”

Parallèlement à ses mots touchants, la femme de 34 ans a partagé deux photos de la reine: une en tant que petite fille tenant l’un de ses Corgis bien-aimés et une autre avec une meute de labradors noirs à Balmoral.

Carrie, maman de deux enfants, a également félicité Sa Majesté d’être “si chaleureuse, gentille et drôle”, disant qu’elle “vous mettrait immédiatement à l’aise”.

Et elle a partagé une anecdote personnelle réconfortante d’une visite qu’elle et Boris ont faite à Balmoral l’année dernière.

Carrie a révélé comment la reine avait fabriqué de vieux jouets familiaux avec lesquels Wilf pouvait jouer.

L’enfant de deux ans “était tellement ravi”, a déclaré Carrie.

Elle a poursuivi en disant: “Passer du temps avec elle était un énorme privilège.

“C’était la femme la plus sage, la plus gentille et la plus inébranlable.

“Elle nous manquera tellement à tous.”

Carrie a ajouté que ses pensées et ses prières étaient avec la famille royale après la mort de la reine.

Le décès de la reine survient alors que…

L’hommage intervient alors que la nation était plongée dans le deuil jeudi après l’annonce du décès de la reine.

Buckingham Palace a annoncé hier dans un communiqué: “La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi.

“Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain.”

Dans une déclaration vendredi, le roi Charles III a déclaré une période de deuil de 17 jours pour refléter le monarque le plus ancien de Grande-Bretagne.

Cela survient alors que le drapeau de l’Union est mis en berne au palais de Buckingham.

Et un avis de décès de la reine a également été épinglé aux portes du palais.

Des dizaines de milliers de personnes en deuil ont afflué au palais de Buckingham pour lui rendre hommage.

Et la Chambre des communes s’est tue pour honorer le service que la reine a rendu au Royaume-Uni et au Commonwealth au cours de ses 70 ans de règne.

Les cloches de l’église ont sonné à midi vendredi en l’honneur de la reine.

Et une salve de 96 coups de canon a eu lieu à travers le pays en hommage à chaque année de la vie de la reine.

Des taxis noirs bordaient le centre commercial – la route menant au palais – dans un hommage déchirant à Sa Majesté.

Charles, qui sera désormais connu sous le nom de roi Charles III, a également publié une déclaration.

Le roi a déclaré: “Le décès de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la reine, est un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille.

“Nous pleurons profondément le décès d’une Souveraine chérie et d’une Mère bien-aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les Royaumes et le Commonwealth, et par d’innombrables personnes à travers le monde.

“Pendant cette période de deuil et de changement, ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par notre connaissance du respect et de la profonde affection dans lesquels la reine était si largement tenue.”

Charles est maintenant roi et sa femme Camilla, reine consort.

Carrie Johnson a partagé deux photos de la reine dans un hommage touchant à ses 70 ans de service Crédit : Instagram

Un hommage partagé sur Instagram par Mme Johnson a félicité la reine pour sa gentillesse et sa sagesse Crédit : Instagram