Carrie Johnson et Damian Aspinall expliquent pourquoi ils font voler des éléphants du Kent au Kenya

Un TROUPEAU d’éléphants s’envole d’un zoo du Kent – dans ce qui sera une première mondiale – pour commencer une nouvelle vie dans la nature sauvage de l’Afrique.

Le groupe de 13 personnes, dont trois bébés, sera transporté sur plus de 4 000 milles à bord d’un Boeing 747, surnommé un Dumbo jet, dans les plaines du Kenya.

Un troupeau d’éléphants est transporté d’un zoo du Kent au Kenya Crédit : Aspinall

La directrice des communications du groupe de conservation est Carrie Johnson Crédit : Rex

Les éléphants, qui pèsent plus de 25 tonnes au total, vivent au Howletts Wild Animal Park près de Canterbury, qui fait partie de la Fondation Aspinall.

La directrice des communications du groupe de conservation est la militante écologiste et épouse du Premier ministre Carrie Johnson – et aujourd’hui, elle s’exprime publiquement pour la première fois depuis son mariage avec Boris en mai.

Au nom de la Fondation Aspinall, elle se joint à son président Damian Aspinall pour expliquer pourquoi le moment est venu pour les plus gros mammifères terrestres d’arrêter de vivre en captivité.

Pourquoi transportons-nous des éléphants du Kent au Kenya

de Carrie Johnson et Damian Aspinall

Le premier éléphant est arrivé dans ce pays en 1255, cadeau de Louis IX de France à Henri III.

Après près de huit siècles d’animaux vivant ici en captivité, nous prévoyons de renvoyer le premier troupeau d’éléphants sur le continent africain.

Pour une qualité de vie absolue, ceux du Howletts Wild Animal Park bénéficient de certaines des conditions les plus idylliques de tous les éléphants en captivité au monde.

Cependant, la Fondation Aspinall pense que ces éléphants pourraient encore vivre dans de meilleures conditions.

Et c’est à l’état sauvage – en Afrique.

Une vie à Howletts signifie que ces animaux sont bien nourris et qu’ils ont des gardiens experts.

‘UNE TRAGÉDIE’

Ils ont huit acres à parcourir et les 13 animaux représentent maintenant l’un des troupeaux reproducteurs les plus performants d’Europe.

Aucune émission télévisée ni aucun clip Internet ne peut rivaliser avec une vision en direct et intime du plus grand mammifère terrestre du monde, avec sa taille, les dômes de sa tête, le vaste balancement de sa trompe et le bruit de son alimentation et de sa respiration.

Mais est-ce une raison suffisante pour garder les éléphants en captivité, juste pour notre plus grand plaisir ?

Pendant des décennies, les zoos ont pu affirmer que leurs populations captives sont indispensables, non seulement pour l’éducation et le plaisir humain, mais aussi pour la conservation.

C’est une tragédie qu’au cours du siècle dernier, l’humanité ait anéanti 90 % des éléphants d’Afrique et, de façon écoeurante, la demande d’ivoire continue.

Avec la chute du tourisme pendant la pandémie, la pression sur l’habitat – des agriculteurs et des braconniers – augmente fortement.

Damian Aspinall est président de la Fondation Aspinall Crédit : Getty

L’épouse du Premier ministre est éco-campagneuse

Il y a donc des voix puissantes et bien intentionnées qui soutiennent que nous devons garder une réserve pour ces espèces menacées, derrière des barreaux ou des grillages, dans les zoos.

Nous, à la Fondation Aspinall, n’en sommes pas si sûrs. En fait, nous savons qu’il est extrêmement préférable, dans la mesure du possible, que les animaux soient dans la nature. Les données sont indubitables.

C’est un fait triste que les éléphants en captivité ne vivent pas aussi longtemps que leurs homologues dans la nature malgré la menace constante des braconniers.

Il est rapporté que la durée de vie médiane d’un éléphant en captivité est de 16,9 ans, contre 56 pour un éléphant dans un parc kenyan.

Un autre rapport révèle que les femelles captives n’ont que la moitié de l’espérance de vie des femelles dans la brousse, tandis que la mortalité des veaux est deux fois plus élevée en captivité.

On pense que les trois quarts des éléphants en captivité sont classés en surpoids.

PREMIÈRE MONDIALE

Dans leur habitat naturel, ils peuvent parcourir 100 km en deux jours. En captivité, ils ont tendance à souffrir d’arthrite et de problèmes de pieds associés à une vie d’immobilité relative.

Il existe de nombreuses preuves du stress et de la dépression endurés par les éléphants en captivité, en particulier les bêtes solitaires privées de leurs compagnons de troupeau.

Après des années à peser les avantages et les risques, nous, à la Fondation Aspinall, avons décidé d’un projet sans précédent et d’une véritable première mondiale.

En collaboration avec le Kenya Wildlife Service et le Sheldrick Wildlife Trust, nous prenons des mesures pour ramener ces éléphants en Afrique, où leur espèce a évolué.

C’est la première fois qu’un troupeau reproducteur d’éléphants est réensauvé.

Il y a deux sites que nous étudions, tous deux dans le sud du Kenya où les éléphants se roulent dans la poussière rouge.

Les éléphants du Howletts Wild Animal Park profitent de conditions idylliques Crédit : Aspinall

Une vie à Howletts signifie que ces animaux sont bien nourris Crédit : Aspinall

Les espaces sont vastes. Le fourrage et le feuillage sont abondants et c’est un pays parfait pour les éléphants. Les 13 animaux Howletts appartiennent à deux grands sous-groupes, mais nous avons l’intention de les réenlever en une seule famille.

Bien sûr, il existe des risques pour la santé des éléphants que vous ne trouvez pas dans les Home Counties. Il y a des lions et des crocodiles, des glossines et des tiques.

Mais la Fondation Aspinall a l’expérience des projets de réensauvagement dans le monde entier, et le Sheldrick Wildlife Trust veillera à ce qu’il y ait des gardiens sur place pour surveiller et aider la transition.

Nous utiliserons des équipes anti-braconnage dédiées pour protéger les nouveaux arrivants et nos zoologistes sont convaincus que le projet sera couronné de succès.

Avec le temps, leurs descendants se compteront par centaines, puis par milliers, et feront partie de l’écosystème incomparable qui contribue à stimuler l’économie touristique kenyane.

Ce sera une étape révolutionnaire pour ce pays et pour le mouvement de la conservation.

Le Sheldrick Wildlife Trust veillera à ce qu’il y ait des gardiens sur place pour surveiller et aider la transition Crédit : Traiteurs

Nous croyons fermement que c’est le bon avenir pour eux, et d’autres organisations fauniques partagent de plus en plus notre point de vue.

La vie dans le Kent est plutôt bonne pour ces éléphants, tout bien considéré. Mais c’est en Afrique qu’ils appartiennent.