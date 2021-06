VRAI-bleu Carrie Johnson a été une star méconnue de l’émission G7 dans son premier rôle majeur en tant qu’épouse du Premier ministre, ont déclaré des initiés hier soir.

Carrie, nouvellement mariée, a été occupée à divertir les épouses des autres dirigeants mondiaux – et a contribué à cimenter les relations chaleureuses entre leurs nations, disent-ils.

Un initié a déclaré: « Carrie a été absolument formidable tout au long » Crédit : Reuters

Carrie Johnson, 33 ans, portait une veste bleue de 595 £ et un pantalon évasé assorti de 395 £ Crédit : Simon Dawson / No10 Downing Street

Loyal Carrie, 33 ans, a également regardé la pièce – tout en soulignant ses références écologiques – avec une série de tenues élégantes provenant de sites Web de location de vêtements de créateurs.

Elle a couronné son sommet parfait en menant une sortie au Minack Theatre dans une veste bleue de 595 £ et un pantalon évasé assorti de 395 £, loués à 80 £ chacun.

Carrie a accompagné Jill Biden – lors de son premier voyage à l’étranger en tant que Première Dame des États-Unis – la Française Brigitte Macron, la Canadienne Sophie Gregoire Trudeau et l’Italienne Maria Serenella Cappello.

Le seul partenaire masculin de la formation G7 à Cornwall est Joachim Sauer, mari de la chancelière allemande Angela Merkel.

Un initié a déclaré: «Carrie a été absolument formidable tout au long. Cela fait à peine deux semaines qu’elle est mariée et elle s’est lancée corps et âme dans le travail exigeant d’épouse du Premier ministre.

«Elle a une nature si amicale et facile à vivre et tous les invités étrangers l’ont adoptée et ont été assommés par sa merveilleuse hospitalité.

Elle a organisé un voyage au Minack Theatre Crédit : Simon Dawson / No10 Downing Street

Les initiés disent qu’une grande partie du travail de Carrie est passée inaperçue car elle a été réalisée lors de dîners privés Crédit : Simon Dawson / No10 Downing Street

Mme Johnson a regardé le rôle pendant tout le voyage alors qu’elle enfilait une série de tenues élégantes Crédit : Reuters

« Il ne fait aucun doute qu’elle a parcouru un long chemin pour favoriser les relations diplomatiques entre les dirigeants les plus puissants du monde. Boris sera sans aucun doute immensément fier de ce qu’elle a accompli pour le pays ces derniers jours.

Les initiés disent qu’une grande partie du travail de Carrie est passée inaperçue car elle a été réalisée lors de dîners et de réceptions privés à l’intérieur du chic Carbis Bay Hotel, qui est le lieu hautement sécurisé du sommet.

Pour le voyage d’hier, Carrie a emmené les partenaires sur un affleurement rocheux à quelques kilomètres de Land’s End.

Le groupe a été diverti par une performance de 50 enfants de Cornouailles au Minack en plein air, perché sur des falaises au-dessus de l’Atlantique.

Les enfants ont monté un spectacle de musique et de danse intitulé Ocean World sur la pollution plastique des mers. Ils n’avaient aucune idée qu’ils allaient se produire devant un public VIP jusqu’à ce que le cortège de voitures flanqué de sbires de la police entre en scène.

Miranda Penhaligon, qui habite près du théâtre, a déclaré : « C’était fou. Nous sommes très isolés ici et voir toutes ces voitures est ridiculement incroyable. Nous sommes tellement excités. C’est comme une fête.

Carrie est vue en train de saluer Moon Jae-in de Corée du Sud et la première dame Kim Jung-sook Crédit : Reuters

L’épouse du Premier ministre est également vue en train de parler avec Brigette Macron après avoir regardé la représentation de « Ocean World » Crédit : Simon Dawson / No10 Downing Street

L’initié a ajouté: « Boris sera sans aucun doute immensément fier de ce qu’elle a accompli pour le pays ces derniers jours » Crédit : Simon Dawson / No10 Downing Street

L’écologiste Carrie, dont les cheveux étaient attachés en chignon, était ravie du thème de l’émission. Nettoyer les océans et protéger la faune sont des passions personnelles.

La directrice de théâtre Zoe Curnow a déclaré: «Tous ces jeunes chantaient de tout leur cœur à ces dirigeants mondiaux vraiment influents.

« Les enfants leur disaient après : ‘Vous pouvez faire la différence’. »