Carrie-Anne Moss ressuscite son rôle de héros d’action « Matrix »

Carrie-Anne Moss avait 32 ans lorsqu’elle a rejoint le panthéon des légendes du cinéma de science-fiction. Prenant sa place aux côtés de Sigourney Weaver dans le rôle d’Ellen Ripley et de Linda Hamilton dans le rôle de Sarah Connor, Moss a joué Trinity dans « La matrice” (1999), défiant la gravité avec un ballet d’arts martiaux. Souple, pâle, vêtu de cuir et de PVC ajustés, Trinity et Keanu Reeves’s Neo ont formé deux moitiés androgynes d’un tout héroïque dans une histoire de l’homme contre la machine qui est devenue une obsession culturelle mondiale.

Le succès retentissant du film a donné naissance à deux suites immédiates, « The Matrix Reloaded » et « The Matrix Revolutions » (tous deux sortis en 2003). Maintenant, près de deux décennies plus tard, Moss reprend son rôle déterminant pour la carrière de « Les résurrections matricielles», écrit et réalisé par Lana Wachowski. Arrivé dans les cinémas et sur HBO Max le 22 décembre, « Resurrections » a obligé Moss, aujourd’hui âgé de 54 ans, à suivre un entraînement intensif pendant des semaines avant de se lancer dans un tournage exigeant qui a emmené le casting à San Francisco et en Allemagne, entre autres endroits .

De plus, elle a dû assumer le poids énorme des attentes – il est extrêmement rare qu’une femme de plus de 50 ans soit à la fois une star d’action et le rôle principal romantique d’un grand film de studio. « Je ressens un sentiment de responsabilité envers ces femmes qui aiment Trinity et se sont senties enflammées par elle pour être authentiques à cet âge, et ne pas être une idée inaccessible et perpétuant ce mythe sur ce que cela signifie d’être une femme », le sympathique , m’a dit Moss dans une récente interview vidéo depuis son domicile sur la côte est. « J’ai emporté cela avec moi tout au long du processus. »

Voici des extraits édités de notre conversation :

Vous avez écrit un article pour The Guardian en 2016 dans lequel vous avez mentionné avoir un « moment de clarté » une fois que vous avez réalisé que vous jouiez des femmes dures mais vulnérables. Quand avez-vous pris conscience pour la première fois ?