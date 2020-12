Le discoursde Carrie Ann Inaba a été testé positif pour le coronavirus. Co-hôte Sheryl Underwood a annoncé la nouvelle le 10 décembre.

« Comme vous pouvez le voir, Carrie Ann n’est pas ici avec nous aujourd’hui », a déclaré Underwood. « Elle a découvert ce matin qu’elle avait été testée positive au COVID-19. De toute évidence, nos pensées vont avec elle, nous l’aimons et nous prions pour un rétablissement complet. »

le Danser avec les étoiles juge a également partagé une mise à jour sur son état via Le discoursde Instagram plus tard dans la journée.

«Je voulais juste venir et vous faire savoir que je viens de passer un test positif au COVID-19. Je suis donc à la maison et je suis les directives. J’ai parlé avec notre représentant. J’ai de la fièvre, une mauvaise toux, et beaucoup de maux et de douleurs », dit-elle. «Et je voulais juste vous rappeler à tous de rester vigilants. Je suis tous les protocoles et nous avons tellement de protocoles stricts en place. Même alors je l’ai compris. Rappel amical de rester vigilant, prenez soin de vous, portez votre masque, lavez-vous beaucoup les mains, et soyez juste extra, très prudent, parce que vous ne le voulez pas. Je vais prendre bien soin de moi, alors ne vous inquiétez pas pour moi. Soyez prudent. »

Une source proche d’Inaba a dit à E! News, « Elle fait de son mieux pour se reposer et récupérer. »