« The Talk » fait face à un autre grand changement à l’écran, au moins temporairement.

Un mois après que la co-animatrice d’origine Sharon Osbourne ait quitté l’émission de jour de CBS après un échange houleux sur la course, la panéliste Carrie Ann Inaba prend un congé pour se concentrer sur son bien-être.

Lundi, Inaba a partagé une vidéo sur Instagram avec une brève explication écrite.

« Salut tout le monde, j’ai décidé de prendre un congé de @thetalkcbs pour me concentrer sur mon bien-être. Nous savons tous que la santé est le cadeau le plus précieux que nous ayons. Et je dois prendre soin du mien », écrit-elle. «J’apprécie l’amour et le soutien de vous tous et de ma famille à The Talk. J’espère être de retour bientôt! Prêt pour l’action! Je vous envoie tout mon amour. Et je vous tiendrai au courant de mes progrès .. . parler bientôt. »

Retour récent:« The Talk » revient: Sheryl Underwood discute du « traumatisme » de Sharon Osbourne dans l’épisode « Race and Healing »

Inaba n’a fourni aucun autre détail concernant sa décision.

La co-animatrice de « The Talk », Sheryl Underwood, a partagé les nouvelles du programme de lundi, transmettant les bonnes pensées de ceux qui travaillent sur l’émission.

«Nous aimerions que vous sachiez tous à la maison, Carrie Ann prend un congé de la série pour se concentrer sur son bien-être. Elle apprécie le soutien de tous ses fans et de sa famille ici même à ‘The Talk ». Carrie Ann, tu nous manques, et nous sommes impatients de vous revoir bientôt », a déclaré Underwood sous les applaudissements et les cris de« Nous vous aimons », de la part de ses collègues panélistes.

Jerry O’Connell est apparu en tant que co-animateur invité sur l’épisode de lundi. Aucune annonce n’a été faite sur la façon dont l’émission occupera le siège d’Inaba pendant son absence.

Inaba est devenu un co-animateur permanent de «Talk» en 2019 après plusieurs séjours en tant qu’hôte invité. Elle a un grand fan qui suit de ABC « Dancing with the Stars », où elle est juge depuis le début du concours de danse des célébrités en 2005.

Avec Inaba temporairement absent et Osbourne parti, « The Talk » est réduit à trois co-animateurs permanents: Underwood, Elaine Welteroth et Amanda Kloots. Welteroth et Kloots ont rejoint le spectacle en janvier, remplaçant Eve et Marie Osmond.

« The Talk » est revenu il y a à peine deux semaines après une pause d’un mois à la suite des commentaires d’Osbourne sur la race qui découlaient de sa défense de son ami Piers Morgan, qui a critiqué l’interview d’Oprah Winfrey de la duchesse Meghan. CBS a procédé à un examen interne et le départ d’Osbourne a été annoncé le 26 mars.

Inaba était l’un des participants à une discussion «course et guérison» qui a marqué le retour de l’émission le 12 avril.