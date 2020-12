La personnalité de la télévision a révélé son diagnostic sur Instagram.

« Je suis à la maison avec quelques symptômes et je vais séquestrer selon les directives du CDC, me reposer et prendre soin de moi », a-t-elle écrit dans une légende. « J’ai été dans un environnement très sûr en suivant toutes les directives et protocoles de sécurité et cela a toujours trouvé son chemin pour moi. Donc, c’est un rappel amical d’être très prudent cette saison des fêtes. »

Dans une vidéo accompagnant son message, Inaba a déclaré qu’elle souffrait de fièvre, de mauvaise toux et de courbatures.

« Tu ne veux pas ça, » ajouta-t-elle.