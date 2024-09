Carrie Ann Inaba déclare qu’Anna Delvey « dédaigne » ce que propose « DWTS »

Chaque semaine pendant Danse avec les starsla juge Carrie Ann Inaba répondra à nos questions brûlantes sur les candidats de la saison 33 et leur course pour remporter le trophée Len Goodman Mirrorball. Ici, Carrie Ann partage ses réflexions par e-mail sur les premières (doubles !) éliminations de l’émission, la sortie d’Anna Delvey et ce qui se passait avec ce dysfonctionnement musical dans le numéro de Jenn Tran et Sasha.

ENTERTAINMENT WEEKLY : Anna Delvey et Tori Spelling ont été les deux premières candidates à rentrer chez elles. L’un ou l’autre de ces résultats vous a-t-il surpris ?

CARRIE ANN INABA : Les premières éliminations apportent toujours un mélange d’émotions. Cette semaine, nous avons dit au revoir à Anna et Ezra, ainsi qu’à Tori et Pasha.

Le départ de Tori m’a pris au dépourvu. Elle n’était pas en bas du classement et j’ai senti qu’elle avait fait une véritable percée lors de sa performance d’hier soir. J’espère qu’elle continuera à danser et je tiens à la remercier d’avoir partagé son histoire et d’avoir fait le saut de la foi vers l’inconnu avec nous tous, dans notre salle de bal magique.

Anna Delvey sur « Danse avec les stars ».

Disney/Eric McCandless



Quant à Anna, j’ai été surpris par son commentaire lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle avait appris en participant à l’émission. Elle a répondu catégoriquement : « Rien ». C’était un mépris non seulement pour l’opportunité qui lui avait été offerte, pour son merveilleux et encourageant partenaire Ezra lors de sa première saison, mais aussi pour nous tous qui travaillons sur l’émission, des danseurs aux coulisses en passant par l’équipe créative. Nous avons tous fait des efforts pour lui donner une chance équitable. Mais je ne pense pas qu’elle ait pu le voir et c’est dommage. Un peu de gratitude aurait pu changer la donne.

Anna Delvey et Ezra Sosa sur « Danse avec les stars ».

Disney/Eric McCandless



Vous avez exhorté les téléspectateurs à donner une chance à Anna lors de l’avant-première. Pensez-vous que ce résultat signifie qu’ils ne l’ont pas fait ?

Je pense que notre public a fait ce qui lui semblait juste. Et c’est la beauté de DWTS pour nos fans. Nos fans sont passionnés et engagés et ils votent pour celui qu’ils veulent voir remporter le trophée Mirrorball. Mais j’aimerais souligner quelque chose d’important. Nos fans ne votent pas pour éliminer les gens. Ce n’est pas notre format. Contrairement à Survivant Nous ne votons pas contre les gens. Nos fans votent pour celui qu’ils veulent voir gagner.

Vous avez dit à Jenn Tran qu’elle était une surprise. Qu’est-ce qui vous surprend chez elle ?

C’est excitant de voir à quel point elle est bonne. Ce n’est pas une danseuse entraînée, à ma connaissance, et elle est vraiment bonne ! C’est difficile de croire qu’elle est arrivée tout de suite La Bachelorette épisode final où elle a dû revivre un moment vraiment douloureux, puis cette nuit-là, elle a pris un avion et s’est envolée pour GMA pour faire l’annonce du casting et n’a pas arrêté depuis. Elle a une étincelle qui est rafraîchissante.

Sasha Farber et Jenn Tran dans « Dancing With the Stars ».

abc



Nous n’avons pas pu entendre le dysfonctionnement de la musique dans la routine de Sasha et elle à la maison. Combien de temps cela a-t-il duré et à quel point cela a-t-il pu perturber la performance ?

Ahhh… oui. LA TÉLÉVISION EN DIRECT ! J’adore. Dans la prestation de Jenn, la musique n’était pas diffusée dans la salle au début, ce qui a rendu la prestation très difficile. Très honnêtement, pour moi, c’était déroutant à regarder parce qu’on aurait dit qu’ils n’étaient pas synchronisés. On pouvait entendre notre incroyable chanteuse chanter et un click track très étouffé, mais c’est à peu près tout et ils n’étaient pas tout à fait synchronisés. Je suis si contente d’entendre que le public à la maison pouvait entendre le morceau. On aurait dit une erreur.

Mais cela m’amène à un point intéressant dont je ne suis pas sûr que les spectateurs à la maison s’aperçoivent. Les juges voient la danse sous un angle complètement différent de celui des spectateurs à la maison. Nous sommes assis à ce bureau et ce que nous vivons dans la salle de bal est légèrement différent de ce que vous vivez à la maison. Nous pouvons voir des choses que le public ne peut pas voir parce que le public à la maison voit les choses à travers les yeux du réalisateur. Notre réalisateur choisit les plans de la caméra pour créer une expérience divertissante, belle et dynamique pour les spectateurs à la maison.

Remarque : nous avons maintenant des moniteurs sur la table parce que nous avons réalisé que les téléspectateurs à domicile avaient une expérience différente, nous obtenons donc le flux en direct, ou la « coupure de ligne » et parfois, lorsqu’un élément du décor bloque notre vue, ou qu’ils commencent un numéro hors scène, cela aide !

Pasha Pashkov et Tori Spelling sur « Dancing With the Stars ».

abc



Vous avez demandé à Danny à plusieurs reprises s’il allait bien juste après vos remarques. Que se passait-il et de quoi vous inquiétiez-vous ?

Je pensais qu’il avait du mal à reprendre son souffle après la danse et j’ai voulu lui offrir de l’eau. Ses yeux étaient un peu vitreux et il ne regardait pas les juges dans les yeux pendant que nous parlions. J’ai eu de nombreux problèmes de santé et je voulais juste vérifier s’il avait besoin de s’asseoir un moment ou de boire de l’eau. La danse est une expérience assez physique et après une performance de danse, j’ai vu beaucoup de gens avoir des vertiges et presque perdre connaissance. Sa performance était tellement pleine d’énergie et il a peut-être été surpris de voir à quel point cela lui a pris de l’énergie. C’est pourquoi on l’appelle « DanceSport ».

Brandon Armstrong et Chandler Kinney dans « Dancing With the Stars ».

abc



Vous avez dit à Reginald que les 10 de chacun sont différents. Mais en tant que juge, évaluez-vous tout le monde selon les mêmes critères ?

Oui, cela peut être compliqué à comprendre. Mais voilà : depuis le premier jour, j’ai jugé de la même manière. Je crois que tout le monde a la capacité d’obtenir un dix. Et ce dix sera le dix qu’ils peuvent atteindre avec leurs capacités. C’est ce qui rend tout cela juste. Par exemple, Amy Purdy, la talentueuse et belle athlète paralympique qui a fait équipe avec Derek Hough dans la saison 18, dansait sur des jambes prothétiques. Alors, comment pouvais-je m’attendre à ce qu’elle pointe ses orteils ? Sa perfection devrait être celle sans orteils pointus ou certains mouvements qui pourraient lui être impossibles à réaliser en raison de la façon dont son corps bouge. Et de ses capacités uniques.

Il y a tellement de domaines à prendre en compte lorsque nous évaluons. Je juge la performance dans son ensemble. Je m’intéresse moins aux détails exacts de chaque style de danse qu’à la façon dont tout cela s’articule dans une performance, à la façon dont ils évoluent en tant que danseurs, à quel point c’était divertissant.

Reginald VelJohnson et Emma Slater sur « Dancing With the Stars ».

abc



Bien sûr, les dix ans de chacun sont différents et je juge tout le monde selon les mêmes critères. Je ne peux pas parler pour Bruno et Derek. Nous recherchons chacun des choses différentes. Ça a toujours été comme ça. Et depuis le premier jour, j’ai toujours jugé de cette façon.

Eric Roberts et Britt Stewart dans « Dancing With the Stars ».

abc



Vous avez parlé de votre propre douleur chronique et des difficultés d’Eric. En quoi cela rend-il son travail plus difficile ?

Danse avec les stars Il s’agit de repousser ses propres limites personnelles à travers ces magnifiques formes d’art de la danse. C’est vraiment une compétition avec soi-même. Et il s’agit vraiment de grandir. Comme beaucoup d’autres personnes dans ce monde, je souffre de douleurs chroniques, je sais que les gens ne prennent pas souvent cela en considération, et je voulais vraiment souligner que cela soit pris en considération car ce n’est pas quelque chose qu’il peut contourner. Je ne vais pas appeler cela un handicap – parce que ce n’est pas un handicap – c’est sa capacité unique sur laquelle nous devons jouer. Et c’est ce que j’encourage tous les concurrents à trouver leurs capacités uniques et à élargir leurs possibilités grâce à la danse.

Steven n’arrête pas de jeter ses lunettes. Qui est hors du cadre et qui les rattrape ?

Je vais devoir le découvrir pour vous… mais j’adore qu’il ait un mouvement signature. Son charisme ou « rizz » comme l’appellent les enfants est vraiment amusant à regarder. C’est juste une pure joie avec de grandes compétences à la hauteur.

NOTE DE LA PRODUCTION : Personne ne l’attrape car il part dans une direction différente à chaque fois, y compris le kiosque à musique. Mais un costumier ramasse les faux billets qu’il lance, et Alfonso a ses vrais billets qui l’attendent.

Carrie Ann Inaba sur « Danse avec les stars ».

Disney/Eric McCandless



Vous avez plaisanté sur le baiser « manquant » dans la routine de Gleb et Brooks. Pensez-vous qu’il se passe quelque chose ? Craignez-vous qu’ils essaient de vendre un spectacle pour attirer l’attention du public ?

Hmmm… je ne sais pas trop ce qui se passe. Je ne pense vraiment pas qu’ils essaient de « vendre » une histoire d’amour. Je ne pense pas que ce soit une bonne stratégie. Je pense qu’ils ont une excellente alchimie et que cela peut jouer en leur faveur. Brooks a tellement de potentiel ; elle est une très bonne danseuse et a la stature. Ils forment un excellent couple en termes de taille et ils bougent bien ensemble, donc je pense qu’ils pourraient bien réussir dans cette compétition. Ce qui leur arrive en dehors de la piste de danse ne regarde qu’eux.

Ilona Maher et Alan Bersten sur « Danse avec les stars ».

abc



Ilona et ce magnifique télésiège. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ces télésièges ont été si importants ?

Nous vivons une époque vraiment passionnante pour les femmes et les personnes qui se sont senties « mises à l’écart » ou « en dehors des sentiers battus ». Moi aussi, j’ai eu l’impression d’être en dehors des sentiers battus. Toute ma vie, mes médecins m’ont dit que j’étais trop lourde. Pourtant, j’étais gymnaste, danseuse et j’étais en bonne forme physique, alors j’ai adoré la façon dont elle a soulevé Alan exactement de la même manière qu’il l’avait soulevée. Et puis elle en a ajouté une autre juste pour le plaisir. Sa force et sa musculature élargissent ce que signifie être féminine pour tous ceux qui sont témoins de sa grâce, de sa joie et de sa sensualité naturelle. Ce moment restera dans les mémoires et laissera une empreinte sur nous tous de manière subtile.

Danse avec les stars diffusé le mardi à 20h00 HE/HP sur ABC et Disney+. Lisez le résumé complet de la soirée des Oscars par EW.