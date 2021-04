Carrie Ann Inaba de THE Talk «ne supporte pas» sa co-animatrice Sheryl Underwood, car le personnel pense que la star est «prête à quitter» le talk-show de CBS.

Carrie Ann, 53 ans, n’est pas apparue dans The Talk depuis l’épisode du 12 avril, car elle l’a blâmée diverses conditions auto-immunes pour la raison qu’elle a été absente du spectacle.

Le juge Dancing With the Stars aurait été «stressé» après le départ de Sharon Osbourne Le discours la suivre combat d’éruption avec la co-animatrice Sheryl Underwood, comme les fans spéculent, elle quittera également l’émission CBS.

Le soleil peut révéler en exclusivité que Carrie Ann a également tension avec sa co-animatrice Sheryl.

La source a déclaré: «Carrie Ann et Sheryl ne s’aiment pas. Ils l’ont simulé à l’antenne, mais Sheryl a une énergie chaude et froide, et a rendu le travail de Carrie Ann très difficile.

Avec le départ de Sharon et Carrie Ann malade, Sheryl est entrée dans un rôle de leader dans la série.

La source a ajouté: «Maintenant que Sheryl a pris le pouvoir de la série, l’idée d’être là la rend physiquement malade.

«Elle est une femme d’affaires intelligente et pense que son rôle diminue sous ses yeux.»

Mais une source distincte a déclaré au Sun: «Les animateurs de l’émission s’entendent bien. L’absence actuelle et passée de Carrie Ann n’avait à voir qu’avec ses maladies auto-immunes.

Les dirigeants précédemment rapportés par Sun sont lorgnant l’actrice et danseuse Jenna Dewan pour remplacer Carrie Ann si elle part.

La source a précédemment déclaré: «Il y a de fortes chances que Carrie Ann ne réussisse pas cette saison. Elle n’a pas encore dit qu’elle partait, mais c’est ce que ressentent les membres du personnel. Tout le monde pense que Carrie Ann quittera la série.

«Elle doit donner la priorité à sa santé et ses maladies auto-immunes sont déclenchées par le stress.»

La source a poursuivi que l’émission cherchait des «hôtes invités à auditionner en tant que remplaçants potentiels de Carrie Ann».

La source a continué à propos de l’ex-femme de Channing Tatum: «Jenna Dewan est un nom intéressant. Puisqu’ils payent le contrat de Sharon, ils n’ont pas le budget pour le moment pour remplacer l’un ou l’autre hôte par un énorme nom comme elle.

Jenna, 40 ans, est apparue dans The Talk dans le passé, y compris dans l’épisode de mercredi.

La source a poursuivi: «Le personnel adore Carrie Ann et va détester la voir partir, mais ils comprennent qu’elle doit faire ce qui est bon pour sa santé et sa carrière.

«On a l’impression que les jours de l’émission sont comptés.»

Les fans croient également l’absence de Carrie Ann pourrait être un signe qu’elle en a fini avec l’émission CBS.

Un spectateur a écrit sur la page Facebook de The Talk: «À en juger par l’absence de Carrie Ann après seulement un jour cette semaine, on dirait qu’elle en a fini avec l’épave d’une émission de train.»

Un deuxième a commenté: «Où est Carrie Ann? Dites-moi qu’elle n’est pas partie! J’ai l’impression que ce spectacle est dangereusement proche de se plier. C’est dommage! »

Un troisième a déclaré: «Elle envisage peut-être de partir. Elle devrait. Ce spectacle est mort.

Un quatrième a écrit: « Carrie Ann prépare son évasion. »

Sur l’épisode du 10 mars, Sharon, 68 ans, a adressé sa décision à Soutenez la critique de Meghan Markle par son ami de longue date Piers Morgan, résultant en un combat à l’antenne avec la co-animatrice Sheryl.

Sharon a déclaré à ses coanimateurs de l’émission: «Pourquoi est-ce que parce que j’ai soutenu un ami de longue date et un collègue de travail pendant des années, les gens disent: ‘Eh bien, vous devez être raciste parce qu’il est raciste.’

« Non. Je soutiens sa liberté d’expression. Je ne suis pas raciste et Piers non plus. Qu’ai-je déjà dit à propos de quelqu’un qui est raciste? Ce n’est pas en moi. Ce n’est pas dans mon âme.

Sheryl, 57 ans, a revendiqué Piers a montré « des implications raciales avec la façon dont il parlait de Meghan » la dernière fois qu’il est apparu dans leur talk-show.

Sheryl a expliqué: «Ce ne sont pas les mots exacts du racisme, c’est leur implication et leur réaction. Ne pas vouloir aborder cela parce qu’elle est une femme noire et essayer de l’écarter, c’est ce qui la rend raciste.

«Mais en ce moment, je parle à une femme qui est mon amie et je ne veux pas que quiconque ici regarde ça et dise que nous vous attaquons parce que vous êtes raciste.

Une Sharon émue a ensuite roulé des yeux avant de dire: «Je pense qu’il est trop tard. Je pense que cette graine est déjà cousue.

Le spectacle a pris un pause d’un mois pour effectuer un examen interne.

CBS alors a annoncé que Sharon avait quitté la série en mars.

Sur le Épisode de retour du 12 avril, L’analyste socioculturel Dr Donald E Grant a ensuite rejoint les femmes.

Sheryl a commenté qu’elle voulait vraiment dépasser le «SSPT» dont elle souffrait ce jour-là.

Une source a déclaré au Sun après son départ que Sharon «reste livide» et «a perdu confiance dans le réseau».





Sharon était « complètement déconcertée par la façon dont » les patrons de CBS lui donnaient « l’air d’être raciste », a déclaré la source.

Les téléspectateurs ont a juré de boycotter l’émission depuis le départ de Sharon, car ils croient que sa liberté d’expression a été supprimée.

L’émission met actuellement en vedette Carrie Ann, Sheryl, Amanda Kloots et Elaine Welteroth.