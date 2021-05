Carrie Ann Inaba de The Talk et son ex petit ami Fabien Viteri ont l’air heureux lors d’une réunion chaleureuse une semaine après la séparation «  triste  »

L’animatrice de la conférence Carrie Ann Inaba et son ex-petit ami Fabien Viteri avaient l’air heureux lors d’une réunion chaleureuse une semaine seulement après leur «triste» rupture.

À Los Angeles, Carrie et Fabien avaient l’air copains alors qu’ils se promenaient sur un parking.

Carrie et Fabien étaient en balade à Los Angeles

Carrie et Fabien semblaient apprécier leur promenade ensemble

Les deux avaient le visage couvert de masques.

Bien que l’ancien couple ne se tenait pas la main, ils semblaient apprécier la compagnie de l’autre.

En marchant côte à côte, Carrie et Fabien se dirigeaient vers leur véhicule garé.

Carrie a dit qu'elle était «reconnaissante» pour sa relation avec Fabien

Le 13 mai, Carrie a annoncé sur Instagram qu’elle avait rompu avec Fabien.

L’ancienne animatrice a parlé de sa rupture et a déclaré dans un long post: «Je suis célibataire. De nouveau. Je suis aussi… reconnaissant pour ce qui était.

« Embrouillé. Incertain de l’avenir. Triste. Optimiste. Essayer de permettre les émotions.

Carrie et Fabien se dirigèrent vers leur fourgon sur le parking

«Essayer d’être fort, me permettre [the] espace pour pleurer et je grandirai. Et j’évoluerai. Et je survivrai aussi. Et j’honorerai ce cadeau que c’était.

«Parfois, les choses que vous pensiez être éternelles finissent par n’être que temporaires. Trouver la force d’accepter que c’est fini est extrêmement douloureux.

«Perdre votre ami… perdre les espoirs et les rêves… votre partenaire… la personne avec qui vous avez tout partagé… votre personne… votre amour. C’est dur.

Carrie a mentionné que sa relation avec Fabien était «réelle»

«Je ne vais pas prétendre que je vais bien. Je célèbre mes émotions parce que cela me dit que je suis vivant et que mon cœur aime profondément.

«C’était réel. L’amour vrai. Et je suis tellement triste que ce soit fini. Mais je suis reconnaissant que ce soit arrivé. Tellement très reconnaissant.

En septembre, Carrie a annoncé dans son émission qu’elle était «dans une relation engagée» avec Fabien et qu’elle était «tombée amoureuse».

Carrie a déclaré dans son émission qu'elle était «tombée amoureuse» de Fabien

«Il est plus âgé que moi et c’est un être humain formidable. Et maintenant, je comprends comment une relation peut fonctionner.

«Il a été tellement solidaire et un adulte mature parce que peut-être que parfois je ne le suis pas, alors ça marche vraiment bien.»

Récemment, la juge Dancing with The Stars a annoncé qu’elle prenait un congé du Talk.

Carrie a décrit Fabien comme «un être humain merveilleux»

Le co-hôte avait été diagnostiqué à la fois avec le syndrome de Sjögren et la fibromyalgie.

Elle souffrait également de lupus, de polyarthrite rhumatoïde et de vascularite.

La gamme Talk comprend actuellement Sheryl Underwood, 57 ans, Eve, 42 ans et Sara Gilbert, 46 ans.

L'absence de Carrie dans The Talk est liée à «ses maladies auto-immunes».

Sharon Osbourne, 68 ans, a quitté l’émission après avoir été accusée d’avoir agi «raciste» envers les membres de son panel.

Le soleil a révélé en exclusivité que Carrie Ann avait tension avec Sheryl.

La source a déclaré: «Carrie Ann et Sheryl ne s’aiment pas. Ils l’ont simulé à l’antenne, mais Sheryl a une énergie chaude et froide, et a rendu le travail de Carrie Ann très difficile.

Avec la sortie de Sharon et Carrie Ann malade, Sheryl a intensifié The Talk





Avec le départ de Sharon et la sortie de Carrie Ann, Sheryl a joué un rôle de leader dans la série.

Une source distincte a également déclaré au Sun: «Les animateurs de l’émission s’entendent bien.

«L’absence actuelle et passée de Carrie Ann n’avait à voir qu’avec ses maladies auto-immunes.