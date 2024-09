Carrer de Blai Barcelone – Pintxo hop

La Carrer de Blai, connue comme la rue des tapas de Barcelone, est littéralement une rue où vous trouverez bar à tapas après bar à tapas.

La plupart des bars à tapas de Barcelone vous feront payer plus cher et vous finirez par payer au moins 2 € par tapa. Toujours bon marché ? Blai bat ça et vous propose des pincées ou pintxos (comme on les appelle à l’origine) pour seulement 1 euro ! Au fait, le sens littéral de pincée signifie « pic » en espagnol et fait référence aux bâtons qui forment les tapas. L’orthographe de Pintxo est originaire du Pays Basque d’où proviennent ces petites œuvres d’art.

La meilleure façon de profiter de cette rue est, tout d’abord, de venir l’estomac vide, et deuxièmement, de la traiter comme si vous alliez faire la tournée des bars (mais dans ce cas pincée (sautillant). Dès que vous entrez dans un bar, vous vous verrez debout devant une grande variété de pincées (cela peut presque devenir un peu écrasant !). Servez-vous : prenez une assiette et remplissez-la avec autant de des pincées comme vous le souhaitez, ensuite le serveur demandera vos boissons et vous les apportera à votre table.

Assurez-vous de laisser de la place pour le prochain bar, car chaque endroit a quelque chose de différent à offrir, et profitez-en des pincées tournée des bars !