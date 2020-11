Carrefour retire sa campagne publicitaire sur le site d’information polonais sur les droits des LGBT

La chaîne de distribution française Carrefour a confirmé le retrait de sa dernière campagne publicitaire de la télévision publique polonaise sur les droits LGBT.

La société a annoncé sur Twitter qu’elle avait suspendu la campagne de Telewizja Polska (TVP) après qu’un utilisateur les avait notifiées.

Une publicité Carrefour a été affichée en ligne à côté des reportages sur la communauté LGBT de Pologne, y compris une citation de l’archevêque Marek Jędraszewski sur une “peste arc-en-ciel”.

Siège social de Carrefour déclaré sur Twitter que le contenu “ne correspondait pas aux valeurs de l’entreprise”.

“Après avoir reçu le rapport, nous avons suspendu la campagne en cours”.

La Pologne est l’un des six pays européens à ne pas encore légaliser le mariage entre personnes du même sexe et plusieurs villes du pays se sont déclarées “sans LGBT” l’année dernière suite à une poussée du parti au pouvoir Loi et justice.

Le chef de TVP, Samuel Pereira, a critiqué la décision de Carrefour, affirmant que Telewizja Polska est un “portail d’information” qui “n’a jamais eu de colonne” arc-en-ciel “”.

“De telles colonnes peuvent être trouvées dans tous les médias”, a ajouté Daniel Liszkiewicz, vice-directeur du journalisme à TVP.

Mais dans un autre communiqué, la succursale de Carrefour en Pologne a confirmé que la décision de suspendre le financement ne serait pas modifiée.

“La publicité indiquée dans le post a été mal affichée dans le cadre de l’achat automatisé de campagnes publicitaires sur les plateformes VOD”, Carrefour Polska dit sur Twitter.

“Nous avons immédiatement réagi en le refusant et en mettant en place des exclusions plus fortes pour ce type de campagnes publicitaires automatisées”.

“Notre réseau n’a pas l’intention de modifier sa politique publicitaire à ce jour.”

Carrefour Polska a déclaré que sa politique empêchait que ses campagnes publicitaires soient présentées aux côtés de sujets tels que le racisme, la violence et le sexe.

La chaîne de vente au détail exploite plus de 900 magasins à travers la Pologne.

“Les positions de Carrefour Polska et du groupe Carrefour en France sont convergentes”, a ajouté la société dans un communiqué.

“Nous avons pris la décision de ne pas publier nos publicités sur des contenus qui ne reflètent pas les valeurs de tolérance, de respect d’autrui ou de respect de la diversité.”

«Carrefour Polska est une entreprise qui adhère aux plus hauts standards en matière de diversité de ses clients, collaborateurs et partenaires commerciaux».

En février, la ville française de Saint-Jean-de-Braye a mis fin à ses relations officielles avec Tuchów en Pologne en raison de son attitude à l’égard des droits des LGBT.

Les politiciens conservateurs affirment que les déclarations ont protégé les enfants et les familles polonaises traditionnelles d’un mouvement croissant pour les droits des homosexuels.

Mais en juillet, l’Union européenne a rejeté les subventions dans le cadre d’un programme de jumelage à six villes polonaises en raison de leur attitude envers la communauté LGBT. La Pologne a répondu en annonçant que l’État financerait à la place les villes «sans LGBT».

Plus tôt ce mois-ci, Bruxelles a également annoncé sa toute première stratégie pour parvenir à l’égalité des LGBT.

“Les valeurs et les droits fondamentaux de l’UE doivent être respectés par les États membres et les autorités publiques”, a tweeté la commissaire européenne à l’égalité, Helena Dalli.