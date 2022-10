Carrefour de la caféine sur les cent premiers kilomètres

Café Krema

24038 W Lockport St, Plainfield, IL

815-616-6933

Et peu importe si c’est le début de la matinée ou la fin d’une belle journée de shopping au centre-ville de Plainfield, rendez-vous au Krema Coffee House. Le brunch toute la journée comprend des sandwichs au bagel, des salades ou choisissez parmi leurs pâtisseries fraîches, idéales à tout moment de la journée.

Heures: Tous les jours 7h-17h Samedi/Dimanche 8h-17h

Pour plus d’informations, visitez : KremaCoffeeHouse.Com

La boutique du café de Mimi

209 N Water Street, Wilmington, IL

779-875-6475

Nous ne connaissons pas de meilleure façon de se réveiller qu’avec une bonne tasse de café servie par certaines des personnes les plus sympathiques du Mimi’s Café Shop au centre-ville de Wilmington. Un menu éclectique, une planche à sandwich à composer soi-même ainsi que des soupes et des salades complètent le menu.

Heures: Tous les jours 6h-16h Vendredi 6h-19h

Pour plus d’informations, visitez : MimisCafés.Com

Café 110 Ouest

110 W Tremont Street, Odell, Illinois

815-998-2500

Le petit-déjeuner brille, mais n’oubliez pas le menu complet du soir du jeudi au samedi. Steak et œufs, pain doré au café, omelettes et poêles qui se lavent avec du café fraîchement moulu ou du thé sucré fait maison.

Heures: Me/Di 7h-14h Je-Sa 7h-14h & 16h-20h Fermé Lu-Ma

Pour plus d’informations, visitez : Cafe110West.Com

La tasse et le scone

213 W Madison St, Pontiac, Illinois

815-255-9870

Vous pouvez profiter de tout ce qui est fait maison où la devise est “le café est roi” et ils ne plaisantent pas. Des produits bancaires à domicile aux sirops et sauces au café fabriqués à la main, vous pourrez goûter la différence. Chocolat chaud, smoothies aux vrais fruits et sodas italiens ne sont que quelques-unes des offres uniques.

Heures: Lu-Sa 6h-20h Di 8h-18h

Pour plus d’informations, visitez : TheCupAndScone.Com