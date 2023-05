Carragher reproche à Neville d’avoir blâmé le propriétaire de Manchester United

La légende de Liverpool, Jamie Carragher, a critiqué son collègue commentateur Gary Neville pour avoir ciblé les Glazers après la défaite 1-0 de Manchester United contre West Ham dimanche. La défaite met en péril les espoirs de qualification de United en Ligue des champions. Neville dans un tweet avait directement blâmé Glazers pour la mauvaise course de Manchester United cette saison.

La légende United a écrit: «Les Glazers sont la vraie honte. Attendent-ils que le dernier match à Old Trafford passe ? Ce serait typique d’eux. Imputabilité et responsabilité faibles et dérobées jusqu’au bout. Les membres du personnel sur et en dehors du terrain sont dans une position incertaine en attendant de nouveaux propriétaires. »

United si pauvre dans ce match. ETH voir plus de joueurs dans ces situations est un point positif. Lui permet de trier qui il veut dans le bus. La vraie honte, ce sont les Glazers. Attendent-ils que le dernier match à OT passe ??? Ce serait typique d’eux. Faible et fuyant…— Gary Neville (@GNev2) 7 mai 2023

La remarque de Neville n’a pas été bien accueillie par Carragher, qui a estimé que le patron Erik Ten Hag aurait dû être blâmé pour sa tactique et certaines décisions hors terrain concernant le recrutement de joueurs.

L’ancien homme de Liverpool a répondu au Tweet de Neville en disant: « Oui, les Glazers ont décidé de jouer Weghorst en tant que n ° 10, de dépenser 90 millions pour Antony et 70 millions pour Casemiro (31 ans) sur un contrat de 5 ans. »

Ouais, les Glazers ont décidé de jouer Weghorst en tant que 10, de dépenser 90 millions sur Antony et 70 millions sur Casemiro (31) sur un contrat de 5 ans !! https://t.co/835RJZrA1m—Jamie Carragher (@Carra23) 7 mai 2023

Ce n’était pas la fin du débat entre Neville et Carragher. En réponse à la logique de Carragher, Neville a lancé un autre long Tweet pour clarifier ses pensées. Selon Neville, Ten Hag a demandé aux Glazers de signer un véritable attaquant après le départ de Cristiano Ronaldo.

Mais les propriétaires des États-Unis ont refusé de dépenser de l’argent. «Ils ont sanctionné ces deux autres accords après Brentford 4-0 pour sauver leurs fesses car ils étaient sous pression. Ils signent les chèques et assument la responsabilité de tout après Sir Alex Fergusson.

Allez connaître votre sujet. Ils ont dit à l’ETH (quand il avait besoin d’un attaquant avec CR7) qu’il ne pouvait pas dépenser d’argent. Ils ont sanctionné ces deux autres accords après Brentford 4-0 pour sauver leurs fesses car ils étaient sous pression. Ils signent les chèques et assument la responsabilité de… https://t.co/I8ZlCIrEvX– Gary Neville (@GNev2) 7 mai 2023

Une bévue inoubliable de David de Gea s’est soldée par la défaite face à West Ham. À la 27e minute du match, le milieu de terrain de West Ham Said Benrahma a tenté une tentative vers le filet de United à 20 mètres. Bien que la frappe n’ait pas eu beaucoup de puissance, elle a surpris De Gea en marche arrière. Le gardien espagnol a lancé un plongeon pour mettre la main sur le ballon mais n’a pas pu restreindre la trajectoire.

Cependant, le manager Erik Ten Hag a défendu David de Gea suite à l’erreur, affirmant que les erreurs font partie du football. S’adressant aux médias après le match de West Ham, Ten Hag a déclaré: «Les erreurs font partie du jeu. Et parce que c’est un sport d’équipe, il faut faire avec et continuer. De Gea a gardé les draps les plus propres tout au long de la campagne, et nous l’avons accompli en équipe. Tout le monde doit accepter sa responsabilité car c’est le football et tout peut arriver.

Malgré la défaite, United est toujours quatrième du classement de la Premier League avec 63 points en 34 matchs. Lors de leur prochaine affectation, les Red Devils accueilleront les Wolves à Old Trafford le 13 mai.

