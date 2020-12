Jamie Carragher pense que Sir Alex Ferguson et Jurgen Klopp réussiraient avec n’importe quel groupe de joueurs de n’importe quelle équipe du monde.

Ferguson a remporté de l’argenterie avec les équipes écossaises de St Mirren et d’Aberdeen avant de s’établir comme le plus grand manager de tous les temps en remportant 38 trophées étonnants en 26 ans à Old Trafford.

Klopp, quant à lui, a obtenu la promotion de son premier club de Mayence avant de remporter deux Bundesligas avec Dortmund avant son passage glorieux avec Liverpool.

S’adressant à Sky Sports à propos de son nouveau livre The Greatest Games, Carragher a déclaré qu’il était convaincu que les plus grands managers sont capables de tirer le meilleur parti de n’importe quel camp qu’ils prennent en charge.

« Si vous regardez Liverpool maintenant avec Jurgen Klopp, je pense que Jurgen Klopp est un entraîneur qui pourrait aller n’importe où et réussir avec n’importe quel groupe de joueurs », a déclaré Carragher. «C’est un personnage tellement spécial.

« C’est la même chose avec la carrière de Sir Alex Ferguson, il a réussi partout où il est allé avec beaucoup d’équipes différentes, donc il ne s’est pas appuyé sur un certain groupe de joueurs pour gagner.

« Parfois, cela arrive avec les managers et ils sont au bon endroit au bon moment. Peut-être qu’ils ont un joueur spécial qui est hors de ce monde ou un groupe spécial. Peut-être qu’ils n’ont pas eu autant de succès à d’autres moments de leur carrière. »

« Mais certains managers comme Klopp, si vous regardez ce qu’il a fait à Mayence, à Dortmund, et ce qu’il fait à Liverpool maintenant, vous pourriez presque dire que beaucoup de ces joueurs de Liverpool étaient au bon endroit au bon moment en conditions de travail avec Jurgen Klopp. «