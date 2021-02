Jamie Carragher a identifié le désavantage de Jurgen Klopp en essayant de dominer le football anglais comme l’a fait Sir Alex Ferguson.

Klopp est l’homme chargé de redonner à Liverpool le «perchoir» dont il a été célèbre par le légendaire manager de Manchester United, Sir Alex Ferguson.

Cela a été partiellement atteint la saison dernière lorsque les Reds ont mis fin à leur attente de 30 ans pour un 19e titre de haut vol – après avoir triomphé en Ligue des champions la campagne précédente.

Mais on pourrait affirmer que Liverpool ne terminera pas son voyage de retour au sommet du football anglais tant qu’il n’aura pas dépassé United avec 20 couronnes en championnat et établi le genre de domination dont les Red Devils ont joui pendant deux décennies sous Ferguson.

Il semblait que c’était la direction dans laquelle l’équipe de Klopp se dirigeait lorsqu’elle s’est déchaînée pour le titre de 18 points la saison dernière.

Mais des fissures apparaissent dans leur défense du titre cette saison, avec Liverpool à 10 points de retard après sa défaite face aux leaders de Manchester City dimanche.

L’équipe de Klopp a également souffert d’une crise de blessures paralysante, a perdu deux matchs de plus que pendant toute la saison dernière et a vu leur incroyable course de 68 matchs invaincus dans la ligue Anfield se terminer par Brighton la semaine dernière.

Et Carragher dit que Liverpool souffre parce qu’il n’a pas la force en profondeur dont jouissent les grandes équipes de Ferguson de United ou les équipes d’Arsène Wenger d’Arsenal – ce qui signifie qu’ils sont devenus trop dépendants du même groupe de joueurs.