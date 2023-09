Carragher et Henry espèrent encore voir le meilleur de Christian Pulisic

Jamie Carragher et Thierry Henry ont déclaré que le meilleur était, espérons-le, à venir pour l’USMNT et l’attaquant de l’AC Milan Christian Pulisic. Après une période décevante à Chelsea, Pulisic a rejoint l’équipe de Serie A. Là, il compte déjà deux buts en trois matchs. Ses trois départs cette saison ne sont que cinq de moins que ses huit départs en Premier League la saison dernière.

S’adressant aux médias avant l’UEFA Champions League 2023/24, Carragher et Henry ont parlé de ce que cette saison signifie pour l’un des talents les plus brillants d’Amérique.

« Nous voyons tous qu’il y a un vrai joueur là-bas », a déclaré Carragher. «Mais il a été un peu malchanceux avec ses blessures. Je pense que le club dans lequel il travaillait comptait également de nombreux joueurs à son poste. Nous avons toujours senti qu’il pouvait passer à un autre niveau, et nous attendons toujours qu’il fasse ce saut.

Carragher a fait allusion à l’anticipation que Pulisic avait apportée avec lui lors de son passage du Borussia Dortmund à Chelsea en 2019. Son transfert de 65 millions de dollars a fait de lui le transfert américain le plus cher de tous les temps. Ce record est toujours d’actualité malgré le transfert de huit Américains pour plus de 20 millions de dollars depuis le transfert de Pulisic à Stamford Bridge.

« Je pense qu’il y a un très bon joueur. Il a montré de superbes éclairs dans un maillot de Chelsea quand je l’ai vu », a déclaré Carragher. « Vous avez toujours eu le sentiment que la saison prochaine serait sa saison. Tu pensais, ‘S’il est resté en forme, s’il a fait une très bonne pré-saisoncela pourrait être quelque chose de spécial.

Carragher et Henry pensent que Milan peut offrir une opportunité à Pulisic

Thierry Henry est du même avis. Le vainqueur français de la Coupe du monde pense que Chelsea a peut-être constitué un pas trop important pour un talent alors âgé de 21 ans.

« Personne ne doute de ses capacités », a déclaré Henry. « A Milan, il répond déjà à l’appel. Il a très bien commencé la saison. Il est très important que vous sachiez quand vous pouvez commettre des erreurs.

Henry dit qu’une partie de ce qui fait le succès de Pulisic avec l’USMNT est le fait que tout ce qu’il dit est valable. Il ne porte pas le fardeau de se contenter d’une apparition de remplacement pour prouver sa contribution au but.

« J’ai l’impression qu’il a besoin de savoir qu’il va jouer. Si vous savez que vous avez le luxe de commettre une erreur au sein de la structure de l’équipe, alors vous prenez des risques. C’est un joueur qui prend des risques quand il joue.

Henry et Carragher confirment que Pulisic a le talent, il suffit qu’il se manifeste. Peut-être qu’être plus impliqué et assuré dans un rôle à Milan peut permettre à l’Américain de jouer de manière plus expressive.

« C’est à lui de montrer au monde qu’il peut performer », a affirmé Henry. « Et, en ce moment, depuis qu’il est arrivé à Milan, il se porte extrêmement bien. »

PHOTO : IMAGO & Gribaudi/ImagePhoto