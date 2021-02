Jamie Carragher dit que « de vraies questions » sont posées à Jurgen Klopp pour la première fois de sa carrière à Liverpool après sa défaite face à Manchester City.

Les Reds ont remporté le titre de Premier League au galop la saison dernière après avoir ramené la Ligue des champions la campagne précédente.

Mais cette saison, les Reds de Klopp ont été nettement décolorés et ils ont été battus 4-1 par Manchester City de Pep Guardiola dimanche.

Gagner le titre semble déjà être hors de portée de Liverpool, et Carragher admet que l’Allemand est sous une réelle pression.

« Je pense que c’est la première fois sous Jurgen Klopp que de vraies questions commencent à se poser », a déclaré l’ancien défenseur central de Liverpool sur Sky Sports.

« Soyez encore plus après ce match. Ce manager et cette équipe ont tellement fait. Comme je l’ai dit, c’est la première fois en cinq ans et demi, ça ne se passe pas vraiment comme prévu. »

Manchester City a ouvert le score par Ilkay Gundogan en seconde période à Anfield, après que le milieu de terrain ait manqué un penalty dans les 45 premières minutes.

Mohamed Salah a égalisé pour Liverpool depuis le point de penalty, avant qu’une série d’erreurs du gardien des Reds Alisson ne voit City prendre d’assaut.