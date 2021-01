Jamie Carragher ne voudrait pas que Steven Gerrard entre actuellement et prenne en charge Liverpool avec son manque d’expérience en gestion.

La légende des Reds parlait de joueurs de sa génération – à savoir Frank Lampard et Gerrard – devenant des managers de grandes équipes.

Lampard est sous pression à Chelsea après une série de mauvais résultats et a maintenant le troisième pire taux de victoire de tous les entraîneurs sous l’ère Roman Abramovich.

Mais Carragher a expliqué pourquoi il ne critiquerait pas son ancien coéquipier anglais autant que quelqu’un comme Jose Mourinho.

« Je pense que les gens dans notre position sont interrogés sur Frank », a déclaré Carragher sur Monday Night Football de Sky Sports. «En ce sens que nous avons joué avec lui, si c’était un manager différent, nous serions beaucoup plus critiques. Ils ont raison. Et je serais beaucoup plus critique envers les managers de cette liste. [former Chelsea managers].

« Pas parce que j’ai joué avec Frank Lampard parce que je ne m’attends pas à ce que Frank Lampard remporte le championnat à Chelsea. Je ne m’attends pas à ce qu’il remporte la Ligue des champions.

« Les autres managers qui arrivent avec des CV, ils ont des années d’expérience, ils ont remporté les gros trophées. Mourinho entre, Hiddink, Ancelotti – tous ces grands managers. Donc je serais plus critique envers eux. »

Le seul poste de direction de Lampard avant Chelsea était de 12 mois à Derby. Carragher a expliqué que la nomination de Lampard était plus émotionnelle et a averti Liverpool de ne pas se précipiter pour prendre la même décision avec Gerrard. Même si les Rangers sont actuellement en tête de la Premiership écossaise.