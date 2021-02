MINNEAPOLIS: Marcus Carr a marqué 11 de ses 19 points au cours des cinq dernières minutes, Jamal Mashburn Jr. a ajouté 11 points, un sommet en carrière, et le Minnesota a battu le Nebraska 79-61 lundi soir.

Brandon Johnson a marqué 13 points avec 10 rebonds pour les Golden Gophers (12-7, 5-7 Big Ten Conference), qui avaient perdu trois de suite et cinq de six, bien que les deux victoires précédentes aient été contre l’actuel n ° 3 Michigan et n ° 3. 4 État de l’Ohio.

Le Minnesota a résisté à une sécheresse de 7 minutes et demie, manquant 17 tirs consécutifs alors que le Nebraska réduisait un déficit de 19 points à 52-45 au milieu de la seconde période. Sans le meilleur buteur Teddy Allen, les Cornhuskers ne pourraient pas se rapprocher, donnant à Carr, qui n’a joué que 19 minutes à cause de problèmes délétères, le temps de ne pas être suivi. C’était le moins de minutes jouées dans un match en deux saisons au Minnesota.

Allen, qui n’avait que trois points sur un tir de 1 pour 10 samedi à Michigan State, a été exclu du match pour ce que le Big Ten Network a signalé comme un échec à répondre aux attentes internes.

Lat Mayen a égalé son sommet en carrière avec 15 points pour le Nebraska (4-10, 0-7), qui a perdu sa septième consécutive avec six matchs reportés depuis sa dernière victoire le 17 décembre. Shamiel Stevenson a ajouté 14 points.

Lors de leur dernier match de saison régulière l’an dernier, les Gophers ont battu le Nebraska 107-75 derrière un record du programme de 18 à 3 points – dont huit par Gabe Kalscheur. Lundi, les Gophers étaient 8 pour 36 sur 3 points et Kalscheur 1 pour 9 pour finir avec 10 points.

Mashburn a frappé un 3 points et Carr a rapidement suivi avec un jeu de trois points et les Golden Gophers menaient 23-10 moins de sept minutes. Derrick Walker a marqué quatre points consécutifs pour le Nebraska, mais Johnson a ensuite eu un 3 et une paire de lancers francs et Mashburn a marqué pour une avance de 30-14.

La tête est restée à deux chiffres et était de 45-30 à la mi-temps, alors que le Nebraska tirait 35% sans 3 et 10 revirements.

Les Cornhuskers ont eu une meilleure deuxième mi-temps avec Mayen marquant 13 points, mais c’était surtout les Gophers qui devenaient froids. Ils étaient 3 sur 18 derrière l’arc et 30% au total (10 sur 33). Carr avait 13 points.

Purdue est au Minnesota jeudi lorsque le Wisconsin est au Nebraska.

___

Pour plus d’informations sur le basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/Collegebasketball et http://twitter.com/AP_Top25