MINNEAPOLIS: Marcus Carr a marqué 32 points, réalisant 14 lancers francs après la mi-temps, et le Minnesota a résisté à Saint Louis 90-82 dimanche soir, offrant aux Billiken leur première défaite de la saison.

Le match était la quatrième consécutive de Carr avec 28 points ou mieux. Il a fait un layup avec 13 secondes à jouer et un lancer franc avec cinq secondes, empêchant à chaque fois Saint Louis de se rapprocher de sept points. Carr a également terminé avec sept passes et quatre interceptions pour le Minnesota (7-1).

Quatre autres Gophers ont atteint le double des chiffres, Gabe Kalscheur et Both Gach avec 11 points chacun, Liam Robbins et Isaiah Ihnen avec 10 chacun. Ihnen a également saisi 10 rebonds pour son premier double-double. Le Minnesota a bloqué neuf tirs, quatre par Robbins et trois par Ihnen.

Jordan Goodwin a marqué 21 points avec 10 rebonds et sept passes pour mener Saint Louis (6-1), son sixième double-double en sept matchs. Goodwin a été tenu au tir 3 pour 10, 0 pour 4 à distance, après la mi-temps et n’a pas fait de panier dans les 8:40 dernières, manquant ses cinq derniers tirs.

Les Billikens ont affronté les Golden Gophers tout au long de la première mi-temps, traînant 42-40 à la pause avec cinq égalités et 13 changements de tête. Les deux équipes étaient chaudes dans les 20 premières minutes, Saint Louis tirant 50% et les Golden Gophers 51%.

Carr a réussi un tir sauté pour briser une égalité 42-42 au début de la seconde, déclenchant une course de 12-4 en trois minutes qui a repoussé les Billikens 54-44. Kalscheur a marqué les cinq derniers points dans une manche 10-2 du Minnesota alors que les Gophers sprintaient vers une avance de 74-60 avec environ cinq minutes à jouer.

Saint Louis a lancé une course de 11-4 en retard, clôturant à 85-78. Mis à part la poussée tardive, le tir de Billikens est tombé à 29% (7 sur 24) dans les 15 premières minutes de la seconde mi-temps, y compris en ratant leurs six premiers à distance.

