Carr et Herbert devraient prendre en compte les étapes tardives lundi soir

LOS ANGELES : Derek Carr et Justin Herbert ont montré une poussée de retours tardifs au cours des trois premières semaines de la saison. Il est probable que l’un d’entre eux sera à nouveau appelé lorsque les Raiders de Las Vegas rendront visite aux Chargers de Los Angeles lundi soir.

Carr et les Raiders en sont à leur premier départ 3-0 depuis 2002, date de leur dernière participation au Super Bowl, avec deux victoires en prolongation. Las Vegas est la quatrième équipe à gagner deux fois en prolongation au cours des trois premières semaines.

Les victoires 2-1 des Chargers ont été le résultat d’Herbert qui a dirigé les commandes gagnantes dans les 15 dernières minutes.

Carr mène la ligue avec 1 203 verges par la passe, chacune de ses six passes de touché allant à un receveur différent. Il a réussi au moins 325 verges en cinq matchs consécutifs depuis la saison dernière.

Carr a également l’un des groupes de réception les plus profonds de la ligue. Quatre joueurs ont au moins 200 verges, la première fois dans l’histoire de la NFL qui s’est produite au cours des trois premiers matchs.

Darren Waller est à égalité en tête de l’AFC parmi les bouts serrés avec 20 réceptions et Henry Ruggs III a une moyenne de 21,5 verges par attrapé.

Derek évolue à un niveau extrêmement élevé, a déclaré l’entraîneur des Chargers Brandon Staley. Ils l’ont vraiment entouré d’une offense complète. Ils ont des armes dans tous les domaines.

Herbert est quatrième de la ligue avec 956 verges par la passe et a rapidement adopté le plan offensif mis en œuvre par le coordinateur Joe Lombardi. Keenan Allen et Mike Williams sont l’un des deux duos à avoir au moins 250 verges sur réception. Williams, qui est devenu la cible préférée d’Herbert dans le jeu de passes courtes, a attrapé un touché en quatre matchs consécutifs.

C’est difficile de simplement déclencher la ruée sur ce gars parce qu’ils lui permettent de se démener et il vous fera mal », a déclaré l’entraîneur des Raiders Jon Gruden à propos d’Herbert. Si vous ne protégez pas la poche et que vous avez beaucoup de couverture sur le terrain contre Williams et Keenan et toutes leurs armes, ce gars va lâcher le ballon et il va vraiment vous faire très mal.

Les deux matchs de l’an dernier se sont déroulés en finale, chaque équipe gagnante sur la route. Les Raiders ont obtenu une victoire de 31-26 lorsque la reprise a inversé la passe de touché de 4 verges d’Herbert à Donald Parham. Herbert s’est vengé plus tard dans la saison lorsqu’il s’est faufilé d’un mètre en prolongation pour gagner 30-27.

LA MAISON LOIN DE LA MAISON

Le match de lundi soir a lieu dans la nouvelle demeure des Chargers à Hollywood Park, mais cela pourrait ressembler à un match à domicile des Raiders, car Los Angeles reste le foyer de nombreux fans des Raiders. Le premier match à domicile des Chargers devant les fans il y a deux semaines contre Dallas a vu les fans des Cowboys être plus nombreux que les fans des Chargers par au moins une marge de 6 contre 1.

200 CLUB

Après avoir ciblé l’ailier rapproché Waller 19 fois lors du premier match, le QB des Raiders Derek Carr a fait du bon travail en répandant le ballon au cours des deux dernières semaines. Les jeunes receveurs Henry Ruggs III, Bryan Edwards et Hunter Renfrow ont tous fait de gros jeux. Ces quatre sont les receveurs de passes de plus de 200 verges.

JEU DE LA RÉUNION

Les Raiders ont fait un grand bond défensif en début de saison avec l’aide de quelques anciens Chargers. Le système du coordinateur Gus Bradleys a permis aux Raiders de jouer plus rapidement et d’exercer une pression constante sans blitzer pour neutraliser les infractions adverses. Le secondeur Denzel Perryman a solidifié le milieu de la défense et mène l’équipe avec 36 plaqués. Le demi de coin Casey Hayward a rebondi après une baisse de 2020 avec les Chargers pour arrêter les récepteurs adverses, n’autorisant que trois captures au cours des trois premières semaines.

LES ROKIES AU COIN

Parmi les six demis de coin recrue qui ont joué 100 snaps ou plus, Asante Samuel Jr. de Los Angeles et Nate Hobbs de Las Vegas sont les seuls à ne pas avoir autorisé de touché.

Samuel Jr. a été choisi la recrue défensive du mois de la NFL en septembre après avoir récolté des passes lors des deux derniers matchs. Le choix de deuxième tour est le deuxième joueur repêché après le premier tour à obtenir plusieurs choix en septembre avant d’avoir 22 ans depuis 1982.

Hobbs et Samuel Jr. ont tous deux été ciblés 12 fois en trois matchs.

L’écrivain AP Pro Football Josh Dubow a contribué à ce rapport.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Télégramme.