MINNEAPOLIS: Marcus Carr a marqué neuf de ses 22 points en prolongation, Both Gach avait 16 points et neuf rebonds, et le Minnesota s’est rallié à 15 points de retard mardi soir pour battre Boston College 85-80 dans le cadre du Big Ten / Défi ACC.

Carr, qui est entré dans le match avec une moyenne de 26,5 points (n ° 6 national), n’avait que deux points en première mi-temps. Liam Robbins a ajouté 14 points et huit commentaires, et l’étudiant de première année Jamal Mashburn Jr. a marqué un sommet de la saison de 10 points pour le Minnesota (5-0).

Wynston Tabbs a frappé quatre 3 points pour terminer avec 24 points au Boston College (1-4), qui en a perdu trois de suite. Jay Heath avait 16 points et Rich Kelly 10.

Carr a fait un saut et un lay-up avant que Gach ajoute un autre lay-up pour donner aux Golden Gophers une avance de cinq points avec 42 secondes à jouer en OT. Makai Ashton-Langford de la Colombie-Britannique a répondu avec un lay-up six secondes plus tard, mais le Minnesota a frappé 7 sur 8 depuis la ligne des lancers francs et Carr a fait 5 sur 6 à partir de là pour le sceller.

Le 3 points de Heath avec 14h04 à jouer dans le règlement a donné aux Eagles une avance de 52-37, avant que Carr ne réponde avec un temps mort de 3 points pour déclencher une course de 16-0.

Robbins a effectué une paire de lancers francs à 1:35 à gauche en seconde période, donnant à Gophers une avance de 70-68. Isaiah Ihnen a raté deux tirs fautifs qui auraient pu sceller le match, et Ashton-Langford a suivi avec l’égalisation de l’autre côté pour forcer la prolongation.

Né à Austin, Minnesota, le Gach de 6 pieds 6 pouces a marqué 10 points dans les huit dernières minutes de règlement. Le junior, venu de l’Utah, a une moyenne de 15,6 points et a marqué chaque match à deux chiffres cette saison.