‘Carpool Karaoke’ avec Sheryl Lee Ralph, Cedric The Entertainer

Covoiturage Karaoké est de retour! La série à chanter revient sur Apple TV+ pour la saison 5 ce vendredi 23 juin 2023 avec de tous nouveaux épisodes !

Nous avons un clip exclusif de la prochaine saison 5 de Covoiturage Karaoké qui devrait être diffusé le 23 juin sur Apple TV+. L’épisode 518 de l’émission présente Cedric the Entertainer et Sheryl Lee Ralph se souvenant de l’époque de la chorale de Cedric, chantant des chansons emblématiques comme « Hot in Here » et surprenant les fans sur Hollywood Blvd. Cédric donne des conseils à Sheryl sur la façon de rendre son prochain discours de remise des prix encore plus emblématique, et ils se bloquent pour Luther Vandross et Donna Summer.

Dans le clip exclusif ci-dessous, Cedric et Sheryl chantent avec émotion la chanson emblématique de Luther Vandross « Never Too Much ». Vérifiez-le:

Nous aimons le voir!

Présenté en première mondiale sur Apple TV + le vendredi 23 juin, «Carpool Karaoke: The Series» invite les téléspectateurs à une balade remplie de stars et de chansons, chaque épisode mettant en vedette des célébrités partageant une voiture, chantant sur leurs listes de lecture personnelles et se lançant dans aventures.

Voici un bref aperçu des autres personnes que vous pouvez vous attendre à voir cette saison:

Le casting d’Afterparty

Préparez-vous pour des scènes de mort scandaleuses et des fins tordues de la distribution de la comédie Apple Original, ainsi que des chansons avec Lit et Haddaway.

Avril Lavigne & YUNGBLUD

Les allumeurs de feu pop-punk comparent l’argot canadien et britannique – et les histoires de suspension d’école – tout en secouant les classiques de The Cure et Shania Twain.

Lea Michele et Darren Criss

C’est le moment que les Gleeks partout attendaient : Lea et Darren se réunissent pour chanter les vedettes de Broadway… et aussi Meat Loaf ?

Cédric l’artiste et Sheryl Lee Ralph

Cédric donne à Sheryl des conseils sur la façon de rendre son prochain discours de remise des prix encore plus emblématique, et ils se retrouvent avec Luther Vandross et Donna Summer.

Alanis Morissette et Cara Delevingne

La super fan d’Alanis, Cara, chante les plus grands succès de son héros, puis présente à Alanis « WAP ».

Casting de Girls5eva

Les quatre membres survivants de ce groupe de filles hilarantes et fictives reçoivent des nouvelles incroyables en temps réel tout en passant à Dua Lipa et Lisa Loeb.

Distribution des fantômes

Quels sont les meilleurs fantômes ? Les acteurs de cette comédie à succès ont un débat animé et mettent en lumière les talents de freestyle de leur propre Utkarsh Ambudkar.

Alison Brie et Danny Pudi

La communauté les anciens célèbrent la co-vedette Donald Glover avec un chant de Childish Gambino et retrouvent Joel McHale pour quelques Eurythmics.