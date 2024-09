CarPlay sur iOS 18 : plus rapide que jamais ?

Apple a déployé iOS 18 il y a environ une semaine, et de nombreux propriétaires d’iPhone se sont précipités pour télécharger et installer cette mise à jour très attendue sur leurs appareils. Certains étaient particulièrement intéressés par les améliorations de CarPlay, d’autant plus que l’expérience de conduite d’Apple n’a pas beaucoup évolué ces dernières années.

Malheureusement pour ces utilisateurs, l’attention portée par Apple à CarPlay a été considérablement réduite ces derniers temps, de sorte qu’iOS 18 n’apporte aucune amélioration significative à l’expérience de conduite.

CarPlay n’a reçu que des améliorations subtiles, comme des photos de profil dans les notifications de messages et un nouveau bouton d’accueil qui rappelle les modèles d’iPhone classiques.

Cependant, il semble désormais qu’Apple se soit davantage concentré sur les améliorations sous le capot que sur les améliorations frontales. Plusieurs utilisateurs qui ont commenté mes récents articles sur CarPlay affirment que la connexion est désormais nettement plus rapide, en particulier lors de l’utilisation de l’option sans fil.

Je vois de plus en plus de gens affirmer la même chose dans ce fil de discussion sur Reddit, et tout le monde semble d’accord pour dire que CarPlay est désormais plus rapide que jamais. Certains disent qu’il ne faut que quelques secondes pour charger CarPlay, tandis que d’autres expliquent que même une connexion filaire est désormais établie plus rapidement.

J’ai également mis à jour mon iPhone 15 Pro vers iOS 18 et j’ai déjà utilisé CarPlay plusieurs fois cette semaine pour de courts trajets, mais je ne saurais pas dire si la connexion est effectivement plus rapide ou s’il s’agit simplement d’un effet placebo après avoir lu tous ces commentaires. CarPlay a toujours été ultra rapide dans ma voiture – j’utilise CarPlay sans fil avec un système d’infodivertissement installé en usine, donc pas d’adaptateurs ni de câbles.

J’ai également essayé CarPlay avec un câble avant et après la mise à jour, et je peux à peine remarquer une différence, donc je pense que les personnes qui prétendent que l’expérience est désormais plus rapide utilisent peut-être des unités principales de rechange ou des adaptateurs sans fil.

Quelqu’un dit que la connexion filaire se charge désormais en moins de 5 secondes (c’est toujours le cas dans ma voiture), contre près de 20 secondes avant la mise à jour vers iOS 18. Cela semble beaucoup, et il est difficile de croire que CarPlay prend autant de temps à charger avec un équipement installé en usine. Cependant, ils affirment utiliser CarPlay filaire dans leur Mazda 6 2018 sans aucune mise à niveau après-vente.

Ce n’est pas la première fois Mazda Les propriétaires se sont plaints d’une connexion CarPlay lente au démarrage à froid, il se peut donc que l’expérience ait été spécifiquement optimisée pour cette marque. Apple est visiblement resté muet sur le polissage sous le capot intégré à iOS 18 et destiné aux utilisateurs de CarPlay, il est donc impossible de trouver des informations officielles à ce sujet.

Autres dire CarPlay met toujours une éternité à se charger dans les voitures Chevrolet avec les modes sans fil et filaire, et iOS 18 n’apporte aucune amélioration. Cela pourrait suggérer que seules certaines marques ont été ciblées par ces améliorations potentielles de CarPlay sous le capot.

CarPlay semble-t-il plus rapide après la mise à jour vers iOS 18 ? Dites-moi ce que vous en pensez dans la boîte après le saut, et veuillez également inclure l’année, la marque et le modèle de votre voiture.