Carpenter Technology va augmenter les prix de base sur son portefeuille d’alliages spéciaux – La technologie aujourd’hui

PHILADELPHIE, 09 octobre 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Carpenter Technology Corporation (NYSE : CRS) a annoncé aujourd’hui qu’elle augmenterait les prix de base d’une moyenne de sept pour cent (7 %) à douze pour cent (12 %) sur les produits neufs, non -des commandes contractuelles sur la majorité de ses produits premium. Les augmentations entreront en vigueur pour les nouvelles commandes passées après le 8 octobre 2023. Tous les suppléments applicables resteront en vigueur.

Carpenter Technology Corporation est un leader reconnu dans le domaine des matériaux et des solutions de processus à base d’alliages spéciaux hautes performances pour les applications critiques des marchés de l’aérospatiale, de la défense, des transports, de l’énergie, de l’industrie, de la médecine et de l’électronique grand public. Fondée en 1889, Carpenter Technology a évolué pour devenir un pionnier dans le domaine des alliages spéciaux haut de gamme, notamment le titane, le nickel et le cobalt, ainsi que des alliages spécialement conçus pour les processus de fabrication additive (FA) et les applications magnétiques douces. Plus d’informations sur Carpenter Technology peuvent être trouvées sur www.carpentertechnology.com.

