Carpe diem : En Ukraine, la guerre transforme l’amour en mariage

KYIV, Ukraine (AP) – Lorsque le couple s’est réveillé au grondement de la guerre le 24 février, ils se fréquentaient depuis un peu plus d’un an. La Russie envahissait et Ihor Zakvatskyi savait qu’il n’y avait plus de temps à perdre.

Il a récupéré la bague de fiançailles qu’il avait achetée mais, jusque-là, n’était pas encore prêt à donner à Kateryna Lytvynenko et a proposé. Si la mort nous sépare, pensa-t-il, alors que ce soit en tant que mari et femme.

“Je ne voulais pas perdre une seule minute sans que Katya sache que je voulais passer ma vie avec elle”, a déclaré Zakvatskyi, 24 ans, alors que lui et sa femme de 25 ans échangeaient vœux et alliances ce mois-ci dans la capitale, Kyiv.

Les jeunes mariés ont rejoint une armée croissante de couples ukrainiens qui transforment rapidement l’amour en mariage à cause de la guerre. Certains sont des soldats, se mariant juste avant de partir au combat. D’autres sont simplement unis dans la détermination que vivre et aimer pleinement sont plus importants que jamais face à tant de morts et de destructions.

Les lois martiales ukrainiennes en temps de guerre comprennent une disposition permettant aux Ukrainiens, qu’ils soient soldats ou civils, de faire leur demande et de se marier le même jour. Rien qu’à Kyiv, plus de 4 000 couples ont sauté sur l’occasion accélérée. Avant la guerre, une attente d’un mois était la norme.

Après une interruption de service normal de trois mois, le bureau central de l’état civil de Kyiv est à nouveau entièrement ouvert et fonctionne presque au rythme d’avant-guerre. Depuis que la Russie a retiré ses forces d’invasion sanglantes autour de Kyiv en avril, les redirigeant vers les lignes de front à l’est et au sud, de nombreuses personnes qui avaient fui les combats sont revenues. Les mariages ont augmenté en conséquence.

Parmi les rapatriés figurent Daria Ponomarenko, 22 ans, qui s’est enfuie en Pologne. Son petit ami, Yevhen Nalyvaiko, 23 ans, a dû rester, en raison des règles interdisant aux hommes âgés de 18 à 60 ans de quitter le pays.

Réunis, ils se sont rapidement mariés, car “nous ne savons pas ce qui se passera demain”, a-t-elle déclaré.

Gardant jalousement leur intimité après leurs douloureux mois de séparation, ils n’étaient que deux, sans amis ni famille. Plutôt qu’une robe de mariée bouffante, elle portait une chemise brodée ukrainienne, la Vyshyvanka traditionnelle choisie maintenant par de nombreuses mariées pour souligner leur identité ukrainienne.

En temps de paix, ils auraient opté pour un mariage traditionnel avec de nombreux invités. Mais cela semblait frivole en temps de guerre.

“Tout est perçu plus nettement, les gens deviennent réels lors de tels événements”, a-t-il déclaré.

Anna Karpenko, 30 ans, a refusé de laisser l’invasion piéger son mariage – elle est arrivée dans une limousine blanche.

« La vie doit continuer », dit-elle. Elle et son nouveau mari sont sortis ensemble pendant sept ans, parlant souvent de mariage, avant que la guerre ne transforme le plan en action.

Pavlo et Oksana Savryha avaient déjà 18 ans de mariage civil à leur actif avant que l’invasion ne les incite à renouveler leurs vœux – cette fois dans une petite église du XIIe siècle dans la ville de Tchernihiv, au nord, endommagée par la guerre.

« Nos âmes nous ont dit de le faire. Avant l’invasion, nous courions constamment quelque part, pressés, et la guerre nous a obligés à nous arrêter et à ne pas reporter les décisions importantes à demain », a déclaré Pavlo.

Alors qu’Oksana s’abritait dans le sous-sol de leur maison, son mari a pris les armes, rejoignant une force de défense territoriale, lorsque les forces russes ont encerclé et bombardé Tchernihiv au début de l’échec de l’invasion.

Il rejoint ensuite l’armée régulière. Ils ont célébré leur amour à l’église ce mois-ci.

Le lendemain, il est envoyé au front.

Hanna Arhirova, Associated Press