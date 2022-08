Carottes et grillons ? Des scientifiques recherchent des aliments alternatifs grâce à la technologie d’impression 3D

Les sources communes de protéines pour beaucoup d’entre nous restent le poulet, le soja, les œufs et le lait, entre autres. Mais il existe également des sources moins populaires qui sont très riches en protéines mais qui ne sont pas considérées comme appropriées à la consommation. Ce sont certains insectes et algues que certaines personnes en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie ont déjà commencé à explorer. Maintenant que l’idée de consommer de tels aliments reste bizarre, des chercheurs de l’Université de technologie et de design de Singapour (SUTD) ont mis au point une méthode non conventionnelle pour les rendre plus acceptables.

Les chercheurs ont utilisé la technologie d’impression 3D pour combiner des aliments couramment consommés comme les carottes avec des sources de protéines alternatives comme les grillons pour produire un plat attrayant. Le processus de combinaison de différentes encres alimentaires est considéré comme assez ardu. L’équipe a conçu une méthode pour incorporer des protéines alternatives dans les encres alimentaires et a également réussi à minimiser le temps et les ressources en réduisant les essais expérimentaux.

Dans leur étude, publiée dans Food Hydrocolloids, les chercheurs ont adopté l’approche de conception composite centrale pour optimiser l’encre protéique et les formulations. La formulation comportait trois variables, notamment la poudre de carotte, la gomme de xanthane et les protéines. La poudre de carotte a aidé à renforcer la résistance mécanique et à améliorer le goût, les nutriments et la couleur de l’encre formulée.

Les chercheurs mènent également des expériences avec des protéines alternatives comme la spiruline, les larves de mouches soldats noires, le cricket et la séricine. Les encres ont été testées pour leur imprimabilité 3D et leur synérèse, où une imprimabilité maximale et une synérèse minimale ont été observées dans des encres optimisées.

Selon Aakanksha Pant, chercheur associé au SUTD et auteur correspondant de l’étude, les résultats peuvent également être utilisés pour d’autres ingrédients alimentaires. La réponse de l’encre alimentaire comme l’imprimabilité, l’infiltration d’eau et la texture peut ensuite être utilisée pour l’optimisation, a ajouté Pant.

Soulignant le potentiel de l’impression 3D, le professeur Chua Chee Kai a déclaré que la polyvalence de la technologie d’impression alimentaire 3D peut aider à surmonter l’inertie des consommateurs lorsqu’il s’agit de manger des sources de protéines alternatives.

