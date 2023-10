Société mondiale de gestion d’artistes Trois Six Zéro a conclu un partenariat avec Something In Common, une agence de gestion et de conseil fondée par le vétéran de la musique Caron Veazey.

Dans le cadre de ce partenariat, Veazey rejoindra la division mondiale en expansion de partenariats de gestion et de divertissement de Three Six Zero en tant que partenaire, selon un communiqué de presse publié vendredi 27 octobre.

Veazey apporte au partenariat son client artiste, METTE, un nouveau talent fraîchement sorti du lancement de son EP, METTENARRATIF (Depuis 93/RCA).

METTE a attiré l’attention avec des performances à guichets fermés dans les grandes villes comme Londres, New York et Los Angeles. Elle est également apparue dans le rôle de Video Girl Barbie dans le film de Greta Gerwig de 2023, Barbie.

Également connue pour son implication dans le NERD et Rihanna. Citron Clip musical, METTE a fini 333 000 auditeurs mensuels sur Spotify et plus 11 900 abonnés sur Youtube.

Avant de mettre en place Quelque chose en commun en 2020, Veazey a été le manager de longue date de Pharrell Williams pendant plus d’une décennie, créant des campagnes autour de succès comme Heureux, Lignes floues, et Être chanceux avec Daft Punk.

Elle a également été directrice générale du collectif créatif de Pharell Williams, i am OTHER. Pharrell a reçu sept Grammy Awards, deux nominations aux Oscars et a lancé de nombreuses collaborations dans les mondes de la mode, de l’art et des affaires tout en travaillant avec Veazey.

En plus de son expérience de gestion, Veazey est également co-fondatrice de la Black Music Action Coalition (BMAC), un groupe de défense dédié à la lutte contre le racisme au sein de l’industrie musicale et à la lutte pour la parité pour les artistes, dirigeants et professionnels noirs dans toutes les facettes. du secteur de la musique.

Elle siège également au conseil consultatif du NYU Clive Davis Institute of Recorded Music.

Les contributions de Veazey à l'industrie musicale lui ont valu d'être reconnue comme l'une des Panneaux d'affichage Women in Music a été lauréate à plusieurs reprises, y compris en 2023.

Commentant l'accord avec Veazey, Mark Gillespie, PDG et fondateur de Three Six Zero, a déclaré : « Je suis vraiment heureux de m'associer avec Caron Veazey et Something In Common. C'est une manager phénoménale dont la vaste expérience et la créativité seront essentielles à l'avenir de Three Six Zero.

Veazey a déclaré : « Je pense que les choses arrivent au bon moment, et le moment ne pourrait pas être plus idéal pour s’associer avec Mark et l’équipe de Three Six Zero. Je suis tellement impressionné par ce qu’ils ont construit et très enthousiasmé par leur ambition pour l’avenir. C’est un groupe de grands avant-gardistes et je suis vraiment motivé à l’idée de rejoindre l’équipe.

Three Six Zero, avec des bureaux à Los Angeles, Miami et Londres, représente un large éventail de talents mondiaux, notamment Calvin Harris, WILLOW, Majid Jordan, Skepta, FKA Twigs et Jabari Banks.

Plus tôt ce mois-ci, Three Six Zero a rejoint un cycle de financement de 3 millions de dollars pour Hook, une startup de technologie d’IA musicale basée à New York.

Three Six Zero continue de développer son activité en investissant dans un certain nombre de sociétés de gestion ces dernières années, notamment dans Forward Motion Artists, une société de gestion dirigée par Jazz Spinder, la société de gestion musicale britannique Palm Artists et SARM Music Village à Londres.

L'accord de Veazey avec Three Six Zero est intervenu quatre mois après qu'elle ait rejoint le conseil d'administration de la plateforme de billetterie mobile et de découverte musicale, DICE, en tant que réalisateur.