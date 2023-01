Caron Nazario obtient 3 685 $ dans un procès de 1 million de dollars contre les flics

En 2021, BOSSIP a rendu compte d’un lieutenant de l’armée noire nommé Caron Nazario qui était violemment attaqué avec du gaz poivré par deux policiers de Windsor, en Virginie, alors qu’il était en uniforme. Il a ensuite déposé une plainte d’un million de dollars contre les deux officiers impliqués, Joe Gutierrez et Daniel Crocker.

Selon ABCActualités, un jury a baissé son pantalon, s’est accroupi et a laissé tomber une pile fumante sur le procès d’un million de dollars de Nazario lorsqu’ils ont décidé que sa douleur et sa souffrance ne valaient que 3 685 $ dérisoires et pathétiques. Gutierrez a été condamné à payer 2 685 $ en dommages-intérêts pour agression «sans malveillance» et Crocker a été condamné à payer les 1 000 $ restants pour une perquisition illégale. Les deux hommes ont été innocentés de toutes les autres charges, bien que Gutierrez ait été renvoyé du département.

L’avocat de Nazario, Tom Roberts, s’est prononcé contre cette décision irrespectueuse :

“C’est la saison ouverte aux citoyens de Virginie et de tout le comté”, a déclaré Roberts dans un communiqué. “Les citoyens ne seront pas assurés que des scènes comme celle-ci ne se répètent pas en toute impunité.”

Pour récapituler pour ceux qui ne sont pas familiers, Nazario a reçu l’ordre de s’arrêter dans la nuit du 5 décembre 2020. Il a roulé lentement jusqu’à ce qu’il arrive dans une zone bien éclairée car il ne voulait pas s’arrêter sur une route sombre. En parlant aux officiers, il leur a dit: “Honnêtement, j’ai peur de sortir”, ce à quoi Gutierrez a répondu: “Oui, vous devriez l’être.”

Je suppose que “sauver le bleu” est plus important que “soutenir les troupes”…