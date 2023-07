Caroline Wozniacki revient au tennis 3 ans après sa retraite. Elle obtiendra une wild card à l’US Open

NEW YORK – Caroline Wozniacki, ancienne joueuse de tennis classée n ° 1 et championne de l’Open d’Australie 2018, a annoncé jeudi qu’elle revenait à la compétition trois ans après avoir pris sa retraite pour fonder une famille.

L’Association de tennis des États-Unis a annoncé qu’elle accorderait à Wozniacki une invitation à participer à l’US Open, qui débutera à New York le 28 août. Elle recevra également une invitation pour un tournoi à Montréal qui débutera plus tôt en août. , elle compte disputer l’Open d’Australie en janvier prochain et espère représenter le Danemark aux JO de Paris en 2024.

Autre objectif : elle veut montrer aux femmes qu’il est possible d’allier maternité et carrière.

Wozniacki, qui aura 33 ans en juillet, n’a pas disputé de match officiel depuis sa défaite contre Ons Jabeur au troisième tour de l’Open d’Australie en janvier 2020. Wozniacki a révélé un mois plus tôt que son apparition à Melbourne Park serait la dernière de sa carrière.

Elle et son mari, l’ancien joueur de la NBA David Lee, ont une fille de 2 ans et un fils de 8 mois.

« Au cours de ces trois dernières années loin du jeu, j’ai pu rattraper le temps perdu avec ma famille, je suis devenue mère et j’ai maintenant deux beaux enfants dont je suis si reconnaissante. Mais j’ai encore des objectifs que je veux accomplir. Je veux montrer à mes enfants que vous pouvez poursuivre vos rêves, peu importe votre âge ou votre rôle », Wozniacki a écrit jeudi sur Twitter. « Nous avons décidé en famille qu’il était temps. Je reviens jouer et j’ai hâte !

Elle a été n ° 1 au classement WTA pendant 71 semaines au total – atteignant cette place pour la première fois en 2010 – et a remporté 30 titres, dont le premier en simple du Grand Chelem pour une joueuse du Danemark lorsqu’elle a triomphé en Australie environ 5 1/2 il y a des années.

Wozniacki a été deux fois finaliste à l’US Open, en 2009 devant Kim Clijsters et en 2014 devant sa bonne amie Serena Williams, et a atteint les demi-finales à Flushing Meadows à trois autres reprises.

Elle a annoncé en octobre 2018 qu’elle souffrait de polyarthrite rhumatoïde, une maladie auto-immune qui peut provoquer des douleurs et un gonflement du poignet et d’autres articulations.

« Suis-je nerveux ? Pas vraiment. Je reviens à quelque chose que j’aime. Oui, je serai nerveux avant un match ; Je suis d’accord avec ça. Je suis super avec ça. Puis-je gagner l’US Open ? Je pense que oui. Puis-je gagner l’Open d’Australie ? Je pense que oui », a écrit Wozniacki dans un article à la première personne pour le magazine Vogue publié jeudi. « C’est pourquoi je fais ça. Et je suppose que nous verrons ce qui se passera.

Elle a écrit à propos de parler à des femmes « qui ont abandonné leurs propres rêves parce qu’elles voulaient être avec leur famille, mais quelque part au fond d’elles, elles ont ce désir de faire quelque chose qui les passionne ».

Wozniacki a poursuivi : « Je veux montrer à ces femmes qu’il y a peut-être un moyen. Ce n’est certainement pas facile de trouver le bon équilibre – et j’ai tellement de chance d’avoir un mari et des parents qui me soutiennent, et l’aide d’une nounou – mais je pense que c’est possible. Je veux le prouver à moi-même et à ces femmes. Vous pouvez avoir les deux : vous pouvez être ravi de votre famille et de tout à la maison tout en ayant une carrière – et être excellent dans ce domaine.

Le président-directeur général de la WTA, Steve Simon, a qualifié Wozniacki de « championne incroyable ».

« C’est excitant pour notre sport, pour ses fans et c’est merveilleux de voir une autre grande athlète WTA revenir sur les courts après être devenue mère », a déclaré Simon.

La tournée a déclaré que Wozniacki est éligible pour concourir à partir du 1er août et qu’elle est autorisée à recevoir des entrées illimitées pour les tournois en simple car elle est une ancienne championne du Grand Chelem.

Wozniacki a déclaré qu’elle avait commencé à frapper des balles de tennis l’année dernière et, après que son père – qui a été son entraîneur pendant une grande partie de sa carrière – ait convenu qu’elle frappait bien, elle « savait » qu’elle devait revenir.

« Combien de temps pourrai-je jouer à mon plus haut niveau – un an, deux ans, trois ans ? Je ne sais pas. Mais je sais que dans cinq ans, quand les enfants seront à l’école, ce sera trop tard », a-t-elle écrit. « Je ne vais pas faire de prédictions audacieuses – mais si je ne croyais pas en moi, je ne ferais pas ça : je suis trop compétitif pour me présenter et ne pas avoir l’impression que je vais en être un des meilleurs joueurs là-bas.

___

Tennis AP : https://apnews.com/hub/tennis et https://twitter.com/AP_Sports

Howard Fendrich, Associated Press